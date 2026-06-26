Bosna i Hercegovina zvanično je postala protivnik nogometne reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva 2026. godine, što je idealna prilika da ispričamo nekoliko zanimljivih priča o Zmajevima i analiziramo šta Amerikance očekuje 1. jula u Kaliforniji, piše u tekstu NBC-ja o reprezentaciji Bosne i Hercegovine i našoj zemlji.

Na prvom kolu ovog Mundijala proveo sam neko vrijeme među navijačima Bosne i Hercegovine kada su stigli na stadion u Torontu i zamalo pokvarili historijski prvi domaći nastup Kanade na Svjetskom prvenstvu, navodi autor teksta Nicholas Mendola.

Dva lica navijača

Kao i kod mnogih drugih reprezentacija, mogla su se uočiti dva različita lica navijača – s jedne strane zahvalni, veseli i glasni ljudi koji su bili presretni što su uopće dio ovog spektakla, a s druge nevjerovatna erupcija strasti tokom utakmice zbog koje su desetine zaštitara morale nadzirati ulaze i izlaze iz gostujućeg sektora stadiona u Torontu.

Naravno, glasno su pjevali i kada je preko razglasa pušten viralni hit “Take Me To America”, koji izvode Dubioza Kolektiv i Salvatore Ganacci.

Ko su zapravo ti Zmajevi, odnosno Zlatni ljiljani? I kakav izazov predstavljaju domaćinu SAD-u u utakmici koja će biti odigrana 1. jula u 20 sati u Santa Clari, pita se NBC. (navedeno vrijeme utakmice od 20 sati se odnosi na lokalno vrijeme, op. a.)

Efekat Edina Džeke

Bivši napadač Manchester Cityja Edin Džeko, koji danas ima 40 godina, iza sebe ima impresivnu karijeru. Uoči početka Svjetskog prvenstva privukao je veliku pažnju emotivnim tekstom pod nazivom “Pismo djeci Bosne”, u kojem je govorio o opsadi Sarajeva i vlastitom djetinjstvu provedenom u ratnim okolnostima.

Znajući koliko je ta objava odjeknula među navijačima Bosne i Hercegovine koji su doputovali na Mundijal, pitao sam ih šta im Džeko znači. Brzo je postalo jasno da ga ne doživljavaju samo kao vrhunskog sportistu, već kao nacionalnog heroja.

“On je naš Tom Brady”, rekao je Suljo Patković, Bosanac koji danas živi na Floridi. “Kad god je na terenu, naša srca postaju veća. Ima 40 godina, ali on je ono što mi zovemo kišobran naše reprezentacije. Nadamo se da će ostati još nekoliko godina i igrati Evropsko prvenstvo.”

“On je legenda, vječna legenda”, rekao je Ajdin Ljuca. “Zauvijek je upisan u historiju Bosne i Hercegovine. Za mene je jedan od najboljih napadača koji su ikada igrali nogomet.”

Živa legenda

“Pravi je vođa”, kazao je Mirsad, koji je odrastao u Bosni i Hercegovini, a danas živi u američkoj saveznoj državi Iowa. “On je poput oca tim mladim momcima. Nevjerovatno smo ponosni na njega. Kako se približava kraju karijere, lijepo je što kroz ovaj turnir možemo reći: Hvala ti, Džeko, za sve.”

“Edin je jedan od heroja naše zemlje”, rekao je Alim Đebo, koji danas živi u Utici u saveznoj državi New York. “Nismo bili sigurni da će igrati na ovom prvenstvu. Sretni smo što je s nama ove godine i nadamo se da će odigrati još jedno veliko takmičenje.”

Džeko je do sada upisao 150 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, čak 35 više od drugoplasiranog Miralema Pjanića. Sa 73 gola gotovo je 50 pogodaka ispred Vedada Ibiševića, koji je također jedna od najvećih legendi bh. nogometa.

Džeko ima još jedan nestvaran podvig – zabio je barem jedan gol za reprezentaciju u 20 uzastopnih godina, počevši od 2007.

Istinska živa legenda.

Selektor i njegova taktika

Selektor Sergej Barbarez (54) tokom grupne faze koristio je formaciju 4-4-2, pri čemu je u sve tri utakmice igrao s dvojicom defanzivnih veznih fudbalera.

Sva tri susreta od prve minute odigrali su golman St. Paulija Nikola Vasilj, lijevi bek Sead Kolašinac, vezista Ivan Bašić, napadač Stuttgarta Ermedin Demirović i bivši MLS igrač Esmir Bajraktarević.

Protivnici Bosne i Hercegovine u grupnoj fazi nijednom nisu ostvarili očekivani broj golova veći od jedan, dok su Zmajevi u dvije od tri utakmice imali manji posjed lopte.

Odbrana je bila jedno od najvećih oružja protiv Kanade, ali je pokazala slabosti u duelu sa Švicarskom. Stoper Schalkea Nikola Katić ostavio je vrlo dobar utisak, posebno u zračnim duelima, dok je Ermedin Demirović velika prijetnja u napadu upravo zbog svoje igre glavom.

Međusobni dueli SAD-a i Bosne i Hercegovine

Sjedinjene Američke Države i Bosna i Hercegovina do sada su odigrale tri međusobne utakmice, a sve su bile prijateljskog karaktera i odigrane nakon 2013. godine.

U prvom susretu, odigranom u Sarajevu, Jozy Altidore postigao je hat-trick u pobjedi Amerikanaca rezultatom 4:3.

Preostale dvije utakmice igrane su u Carsonu u Kaliforniji.

Jedan duel završen je bez pogodaka u januarskoj prijateljskoj utakmici izvan FIFA termina, dok su Amerikanci u decembru 2021. slavili minimalnu pobjedu od 1:0.

Historija BiH na Svjetskim prvenstvima

Ovo je tek drugo učešće Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, iako bh. nogomet baštini bogatu tradiciju iz vremena kada je zemlja bila dio bivše Jugoslavije.

Na Mundijalu 2014. godine reprezentacija BiH poražena je od Argentine i Nigerije, da bi u posljednjem kolu grupne faze savladala Iran rezultatom 3:1. To ipak nije bilo dovoljno za plasman u nokaut fazu.

Na ovogodišnjem prvenstvu Bosna i Hercegovina je u prvom kolu remizirala s Kanadom (1:1), zatim izgubila od Švicarske rezultatom 4:1 u Inglewoodu, a potom pobjedom od 3:1 protiv Katara u Seattleu izborila plasman u šesnaestinu finala.