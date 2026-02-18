Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu ponovno je otvorio stare rasprave o simbolima, povijesti i granicama javnog izražavanja. No, ono što je uslijedilo nakon koncerta izazvalo je jednaku, ako ne i veću pozornost od samog događaja. Otvoreni cionist Amir Gross Kabiri javno je publiku iz Hercegovine nazvao neobrazovanom i neciviliziranom zbog načina na koji se dio okupljenih ponašao tijekom večeri.

Ova izjava snažno je odjeknula u javnosti, osobito zbog činjenice da Kabiri financijski podupire nogometni klub Zrinjski, čiji su navijači prema dostupnim informacijama bili među najbrojnijima na koncertu. Pitanje koje se postavlja nije samo što je rečeno, nego i kakve posljedice takve riječi mogu imati u društvu koje je već duboko podijeljeno oko povijesnih i identitetskih tema.

Koncert u Širokom Brijegu i atmosfera koja je izazvala reakcije

Široki Brijeg, grad u zapadnoj Hercegovini, bio je domaćin koncerta Marka Perkovića Thompsona, izvođača koji već desetljećima puni dvorane i stadione diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Njegovi nastupi redovito izazivaju snažne emocije, kako među obožavateljima tako i među kritičarima. Koncert u Širokom Brijegu nije bio iznimka.

Tijekom večeri dio publike podizao je ruku u pozdrav koji mnogi povezuju s nacističkom simbolikom iz Drugog svjetskog rata. Upravo je taj prizor bio okidač za kasniju reakciju Amira Grossa Kabirija. On je takvo ponašanje ocijenio neprimjerenim i duboko problematičnim, smatrajući ga sramotnim u suvremenom europskom kontekstu.

U javnom prostoru ubrzo su se pojavile podjele. Jedni su tvrdili da je riječ o izrazu domoljublja i identiteta koji se veže uz određene povijesne kontekste hrvatskog naroda, dok su drugi naglašavali da takvi simboli ne mogu biti odvojeni od njihove povijesne težine i zločina počinjenih pod njima. U tom napetom ozračju Kabirijeva izjava dobila je dodatnu težinu.

Što je Kabiri rekao i kako je to formulirao

Amir Gross Kabiri publiku je nazvao neobrazovanom i neciviliziranom. Takva formulacija izazvala je burne reakcije jer je doživljena kao generalizacija usmjerena prema cijeloj publici, a posredno i prema stanovnicima Hercegovine.

Kabiri je reagirao na ponašanje dijela publike koji je podizao ruku na način koji podsjeća na nacistički pozdrav iz vremena Drugog svjetskog rata. Njegova poruka bila je jasna i oštra. Smatrao je da takvi prizori nemaju mjesta u modernom društvu i da predstavljaju civilizacijski iskorak unatrag.

No, način na koji je izrekao svoju osudu mnogi su doživjeli kao uvredu. Umjesto da se fokusira isključivo na sporni čin, njegova izjava protumačena je kao napad na ljude koji su prisustvovali koncertu. Upravo ta percepcija izazvala je najviše ogorčenja.

Kontekst Zrinjskog i dodatna osjetljivost situacije

Posebnu dimenziju cijeloj priči daje činjenica da Kabiri financijski podupire HŠK Zrinjski Mostar. Klub ima snažnu bazu navijača u Hercegovini, a prema navodima upravo su navijači Zrinjskog bili među najbrojnijima na koncertu u Širokom Brijegu.

Zbog toga su mnogi postavili pitanje kako je moguće da osoba koja ulaže značajna sredstva u klub čiji navijači čine dio te publike, istovremeno tako oštro govori o njima. U očima kritičara to je djelovalo kao svojevrsni paradoks ili čak licemjerje.

Povijesna simbolika i teret prošlosti

Rasprava se ne može razumjeti bez šireg povijesnog konteksta. Ustaški pozdrav koji je dio publike koristio tijekom koncerta povezuje se s režimom iz Drugog svjetskog rata i ideologijom koja je iza sebe ostavila duboke traume. U mnogim europskim državama takva simbolika strogo je zabranjena i sankcionirana.

U hrvatskom i bosanskohercegovačkom društvu odnos prema tim simbolima ostaje podijeljen. Jedan dio javnosti inzistira na jasnoj distanci od svega što ima veze s totalitarnim režimima, dok drugi dio naglašava specifične povijesne okolnosti i interpretacije koje takve geste promatraju kroz prizmu nacionalnog identiteta.

Kabirijeva izjava zato nije pala na prazno tlo. Ona je dotaknula otvorenu ranu društva koje još uvijek nije postiglo konsenzus o vlastitoj povijesti. Nazvati publiku neobrazovanom i neciviliziranom u takvom kontekstu znači svjesno ući u prostor snažnih emocija i potencijalnih sukoba.

Reakcije javnosti i podjela mišljenja

Nakon objave njegove izjave društvene mreže i mediji ispunili su se komentarima. Jedni su podržali Kabirija, smatrajući da je netko napokon jasno i bez zadrške osudio ponašanje koje smatraju sramotnim. Po njihovom mišljenju, društvo ne može napredovati ako tolerira simboliku koja je povezana s ekstremizmom i povijesnim zločinima.

Drugi su reagirali ogorčeno. Smatrali su da je izjava uvredljiva i da vrijeđa čitavu zajednicu, a ne samo pojedince koji su podizali ruke. U tom tumačenju Kabiri nije kritizirao postupak nego je stigmatizirao ljude.

Posebno je istaknuto pitanje odgovornosti javnih osoba. Kada netko s poslovnim, sportskim i društvenim utjecajem koristi tako teške riječi, svaka formulacija dobiva dodatnu težinu. Javnost od takvih osoba očekuje odmjerenost, ali i dosljednost.

Šira slika odnosa sporta, kulture i politike

Ovaj slučaj pokazuje koliko su u regiji isprepleteni sport, glazba i politika. Koncert Marka Perkovića Thompsona prerastao je u društvenu raspravu o identitetu, povijesti i granicama prihvatljivog ponašanja. Nogometni klub i njegov financijer našli su se u središtu polemike koja nadilazi teren i tribine.

U konačnici, izjava Amira Grossa Kabirija da je publika iz Hercegovine neobrazovana i necivilizirana ostaje snažan i kontroverzan trenutak u javnom prostoru. Ona je ogolila duboke podjele i pokazala koliko su teme vezane uz povijest i identitet još uvijek eksplozivne.

Ova epizoda može poslužiti kao upozorenje da javne riječi imaju težinu. Kritika je legitimna i nužna u svakom demokratskom društvu, ali generalizacije često produbljuju jaz umjesto da ga premošćuju. Istodobno, rasprava o simbolima i njihovom značenju ne može se izbjegavati ako društvo želi jasno definirati svoje vrijednosti i smjer u kojem ide.

Široki Brijeg tako je, barem na kratko, postao simbol mnogo šire priče. Priče o tome kako se prošlost i sadašnjost sudaraju na pozornici, tribinama i u javnim izjavama. I kako svaka izgovorena riječ može imati posljedice koje daleko nadilaze jedan koncert.

U jednom od budućih tekstova ćemo opsati kako se ovaj problem, koji ne pogađa samo Hrvate, može riješiti tako da ne bude klopka raznih manipulatora.

Amir Kabiri je gost u Hercegovini. Dok osuđuje i generalizira, otvoreno podupire još jednog povijesnog zločinca Benjamina Netanyahua. Aktualna politička vlast u Hercegovni mu je prepustila opljačkano poduzeće Aluminij koje je pretvoreno u propagandnu bazu cionističke ideje.

Sada nas interesira što kažu telavivaši iz Hrvatske i BiH koji organizirano podupiru cionistički režim i zločine u Gazi, a u isto vrijeme i Marka Perkovića Thompsona?

