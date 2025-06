Amerika se uključila u rat između Izraela i Irana : Američki avioni bombardovali tri nuklearna postrojenja u Iranu

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da su američki ratni avioni bombardovali tri nuklearne lokacije u Iranu, označavajući značajnu eskalaciju u tekućem ratu između Irana i Izraela, prenosi BBC.

“Zapamtite, ostalo je još mnogo meta. Večeras je bila najteža od svih daleko, a možda i najsmrtonosnija”, rekao je predsjednik u kratkom televizijskom obraćanju američkom narodu.

“Ali ako mir ne dođe brzo, ići ćemo na one druge mete s preciznošću, brzinom i vještinom”, dodao je Trump pozivajući Iran da ne pokušava uzvratiti Americi.

Jedna od meta bio je Fordo, tvornica za obogaćivanje urana skrivena u udaljenoj planini koja je ključna za iranske nuklearne ambicije. Još se ne zna koliki je razmjer štete na postrojenju, jer iranske vlasti umanjuju rezultate napada i poručuju da su postrojenja ranije evakuisana.

Izraelski dužnosnici kažu da su bili u “punoj koordinaciji” sa SAD-om u planiranju ovih napada.

U prvim reakcijama iz Teherana ističe se da Iran zadržava pravo na svaku vrstu odgovora.

15:00 Vance: ‘SAD nije u ratu s Iranom‘

Američki potpredsjednik JD Vance je u kratkom intervjuu za NBC News rekao da ‘Sjedinjene Države nisu u ratu s Iranom‘.

– U ratu smo s njihovim nuklearnim ambicijama, rekao je Vance i dodao da SAD vjeruje da je uništio iranski nuklearni program.

Odbacio je i neke kritike na račun Donalda Trumpa, rekavši da nije istina da je operacija bila izvan njegovih predsjedničkih ovlasti.

Dodao je da će SAD i saveznici sada raditi na trajnom demontiranju iranskog nuklearnog programa.

14:45 Brifing za novinare u Pentagonu nakon napada u Iranu

‘Američki udari na Iran nisu zbog promjene režima‘

U odgovorima na novinarska pitanja Pete Hegseth je rekao da cilj ovog američkog napada na Iran nije promjena režima.

– Predsjednik je odobrio preciznu operaciju neutraliziranja prijetnji našim nacionalnim interesima koje predstavlja iranski nuklearni program i kolektivne samoobrane naših trupa i našeg saveznika, Izraela, rekao je Hegseth.

Caine je odgovorio na pitanje vjeruje li američka vojska da dio iranske nuklearne sposobnosti i dalje ostaje unatoč napadima. Rekao je da je još prerano za tu procjenu.

Donald Trump je ranije rekao da SAD zna gdje se krije iranski vrhovni vođa – i objavio je na svojoj platformi Truth Social ovog tjedna da ga američke snage neće ubiti, “bar ne za sada”.

Novinare je zanimala koordinacija s Izraelom i je li Izrael uopće bio uključen u ove napade.

Američki ministar obrane Hegseth je rekao:

– Sigurno je Izrael imao nevjerojatan uspjeh, posebno na početku, i nastavlja se u degradiranju iranskih sposobnosti, degradiranju iranskih lansera. Bilo je nevjerojatno gledati što je naš saveznik Izrael uspio učiniti, a sigurno je da je bilo razgovora. No ovaj napad je bio od strane SAD-a i predvođen SAD-om, rekao je Hegseth.

Hegseth je na pitanje jesu li SAD u kontaktu s Iranom rekao da su se i javne i privatne poruke isporučivale izravno Irancima, na više kanala.

Ranije danas je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi na konferenciji za novinare u Istanbulu rekao da su Teheran i Washington u kontaktu preko Omana.

Na pitanje novinara o komunikaciji SAD-a i Irana te postoji li još uvijek šansa za diplomatsko rješenje, Hegseth kaže da je Washington više puta pozvao Teheran da se vrati za pregovarački stol.

– Oni točno znaju kakvo je američko stajalište, koje korake mogu poduzeti kako bi omogućili mir, i nadam se da će to učiniti, rekao je Hegseth.

Nuklearne lokacije u Iranu pretrpjele ozbiljnu štetu

Načelnik zajedničkog stožera Dan Caine, najviši dužnosnik američke vojske, govorio je o detaljima operacije napada na Iran.

Rekao je da su početne procjene štete u bitkama pokazale da su sva tri napadnuta mjesta pretrpjela iznimno ozbiljna oštećenja i razaranja.

Rekao je da je iz SAD-a u ponoć lansiran veliki paket bombardera B-2. Neki su odletjeli zapadno u Pacifik, kao pokušaj obmane. Let do cilja trajao je 18 sati, a za to su vrijeme američki bombarderi više puta napunjeni gorivom.

– Planirano je uz koordinaciju koja odražava našu sposobnost da projicirano snagu globalno, brzinom i preciznošću u vrijeme i na mjestu koje naša nacija odabere, rekao je Caine i dodao da su Isfahan pogodile krstareće rakete Tomahawk.

Operacija se zove ‘Ponoćni čekić‘.

Kad su bombarderi ušli u Iran, SAD je rasporedio nekoliko mamaca, a neposredno prije toga, američka podmornica je lansirala više od 24 krstarećih projektila Tomahawk na Isfahan.

– Vodeći B-2 ispustio je dva GBU 57 oružja na prvu od nekoliko točaka ciljeva kod Fordowa. Tada su preostali bombarderi pogodili svoje mete.

– Sva tri cilja iranske nuklearne infrastrukture su pogođena. Ukupno je korišteno više od 75 komada oružja, uključujući 14 bombi za uništavanje bunkera, dodaje Caine.

14:30 Objavljena prva satelitska snimka Fordowa nakon američkog napada

Objavljena je prva satelitska snimka iranskog nuklearnog postrojenja Fordow nakon američkog napada.

Na njoj se vidi šest kratera koji su nastali upotrebom bombe GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).

14:00 Dramatičan slijed događaja koji je prethodio američkom napadu

Glavni dopisnik BBC-a za Sjevernu Ameriku, Gary O‘Donoghue, analizirao je dramatičan niz događaja koji su se odvijali u subotu navečer u Washingtonu.

13:45 Rusija i Kina osudile američke napade na Iran

Rusija i Kina u nedjelju snažno osuđuju napade Sjedinjenih Američkih Država na iranska nuklearna postrojenja, ocijenivši ih kao ozbiljno kršenje Povelje Ujedinjenih naroda.

“Neodgovorna odluka da se teritorij jedne suverene države izloži raketnim i zračnim napadima, bez obzira na razloge koji se pritom navode, predstavlja grubo kršenje međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih naroda i rezolucija Vijeća sigurnosti UN-a“, navodi se u priopćenju ruskog ministarstva vanjskih poslova.

“Pozivamo na prekid agresije i jačanje napora kako bi se stvorili uvjeti za povratak situacije na politički i diplomatski kolosijek“, dodaje ministarstvo.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je kako američki potez ozbiljno narušava Povelju UN-a i dodatno pojačava napetosti na Bliskom istoku.

Kina je također pozvala sve strane u sukobu, a posebno Izrael, da odmah prekinu napade te započnu dijalog i pregovore.

13:10 Putin zasad ne planira razgovarati s Trumpom

Ruski predsjednik Vladimir Putin zasad ne planira razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, objavio je Kremlj nakon američkih napada na iranska nuklearna postrojenja.

12:15 Medvedev: ‘Trump je započeo novi američki rat‘

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, izjavio je u nedjelju da je američki predsjednik Donald Trump započeo novi američki rat napadom na Iran.

Američke snage napale su tri glavna iranska nuklearna postrojenja, rekao je Trump kasno u subotu i upozorio Teheran da će se suočiti s još razornijim napadima ako ne pristane na mir.

“Trump, koji je došao kao predsjednik mirotvorac, započeo je novi rat za SAD”, napisao je Medvedev na svojem Telegram kanalu.

Dodao je da ovakvim “uspjesima” Trump neće uspjeti dobiti Nobelovu nagradu za mir.

Kremlj je rekao u nedjelju da ruski predsjednik Vladimir Putin nema planova o razgovoru s Trumpom nakon američkih napada.

No dodao je da se telefonski poziv može brzo organizirati, prenijela je agencija TASS.

11:50 Iranski ministar vanjskih poslova: ‘Idem kod Putina‘

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči održao je konferenciju za medije.

Osudio je američke napade i rekao da je Donald Trump prevario svoje vlastite birače u vezi s obećanjima da se neće više uključivati u “vječne ratove”.

– Dok je predsjednik Trump izabran na platformi stavljanja kraja skupom američkom uključivanju u vječne ratove u našem dijelu svijeta, izdao je ne samo Iran zlouporabom naše predanosti diplomaciji, već je također prevario svoje vlastite birače – rekao je Aragči, opisavši Trumpa kao “bezakonitog nasilnika”.

Ponovio je prethodne pozive Irana da Vijeće sigurnosti UN-a osudi američke napade te upozorio da će “šutnja gurnuti svijet u neviđenu razinu opasnosti i kaosa”, pozivajući na šire osuđivanje američkih napada.

Aragči je rekao da SAD snose “punu odgovornost za posljedice svojih djelovanja”, naglasivši da je napad pokrenut “usred procesa stvaranja diplomatskog ishoda”.

Iranski ministar vanjskih poslova u petak se sastao s ministrima vanjskih poslova Britanije, Francuske i Njemačke, kao i s šefom vanjske politike EU-a.

– Nezadovoljne takvim zlonamjernim djelovanjima, Sjedinjene Države su se sada odlučile za opasnu vojnu operaciju i agresiju protiv naroda Irana. Time američka administracija snosi jedinu i punu odgovornost za posljedice svojih djelovanja, uključujući pravo Islamske Republike Iran na samoobranu – rekao je, a onda poručio da ide kod – Putina.

– Idem u Moskvu danas poslijepodne i imam sastanak s predsjednikom Putinom sutra ujutro. Moskva je prijatelj Irana i uvijek se međusobno savjetujemo. Čak i u protekla dva ili tri mjeseca kada smo pregovarali sa Sjedinjenim Državama, uvijek smo informirali naše ruske prijatelje o najnovijoj ponudi, o bilo kakvom napretku ili nedostatku napretka u našim razgovorima. Sutra ću imati ozbiljne konzultacije s ruskim predsjednikom i nastavljamo raditi zajedno – rekao je Aragči.

10:30 Starmer pozvao Iran da se vrati pregovorima, reagirali NATO i EU

Britanski premijer Keir Starmer pozvao je Iran da se vrati za pregovarački stol i rekao da stabilnost u regiji ostaje prioritet, prema priopćenju iz Downing Streeta u nedjelju, nakon američkih udara na tri glavna iranska nuklearna postrojenja, dok je NATO objavio da “prati situaciju” a EU također pozvao na pregovore.

“Iranski nuklearni program ozbiljna je prijetnja međunarodnoj sigurnosti. Iranu se nikada ne smije dopustiti da razvije nuklearno oružje, a SAD je poduzeo mjere kako bi ublažio tu prijetnju”, rekao je Starmer u izjavi.

“Pozivamo Iran da se vrati za pregovarački stol i postigne diplomatsko rješenje kako bi se okončala ova kriza”, rekao je.

Britanski ministar trgovine rekao je za Sky News da London nije bio uključen u američke napade na Iran i nije primio zahtjev da se koristi britanska baza Diego Garcia, ali je bio informiran o napadima.

Dužnosnik NATO-a rekao je za Reuters da Savez pomno prati situaciju.

Na pitanje o reakciji Saveza na napade i bilo kakvom mogućem utjecaju na NATO-ovu neborbenu misiju koja provodi obuku i aktivnosti izgradnje kapaciteta u susjednom Iraku, dužnosnik je rekao: “Naravno da pomno pratimo situaciju.”

Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas zatražila je od svih strana da se vrate za pregovarački stol, ali i naglasila da se Teheranu ne smije dopustiti da razvije nuklearno oružje.

„Pozivam sve strane da se povuku, vrate za pregovarački stol i spriječe daljnju eskalaciju“, rekla je, dodajući da će ministri vanjskih poslova EU-a u ponedjeljak raspravljati o situaciji.

„Iranu se ne smije dopustiti da razvije nuklearno oružje“, rekla je Kallas u objavi na društvenoj platformi X.

10:00 ‘Iranci su poniženi, situacija bi mogla eskalirati‘

‘Rat je ušao u opasnu i potencijalno nekontroliranu fazu. Iranci su poniženi, situacija bi mogla eskalirati‘, piše Sky News u svojoj analizi.

09:10 Starmer: SAD su poduzele mjere kako bi ublažile nuklearnu prijetnju

Nakon što je objavljeno da Velika Britanija nije ni na koji način sudjelovala u noćašnjem napadu na Iran, stigla je prva reakcija britanskog premijera Sir Keira Starmera. On kaže da je američki napad pomogao ublažiti prijetnju da Iran izgradi nuklearno oružje.

– Iranski nuklearni program ozbiljna je prijetnja međunarodnoj sigurnosti. Iranu se nikada ne smije dopustiti da razvije nuklearno oružje, a SAD su poduzele mjere kako bi ublažile tu prijetnju – rekao je Starmer.

Dodao je da “situacija na Bliskom istoku ostaje nestabilna, a stabilnost u regiji je prioritet”. Pozvao je Iran da se “vrati za pregovarački stol i postigne diplomatsko rješenje kako bi se okončala ova kriza”.

08:15 Izraelci započeli val napada

IDF je objavio da su izraelske zračne snage započele “val napada na vojne ciljeve u zapadnom Iranu”.

To slijedi nakon što je Iran ispalio projektile na Izrael nakon američkog napada na njihova tri nuklearna objekta.

IDF kaže da su zračne snage napale lansere projektila u Iranu koji su ciljali Izrael, mjesta s kojih su projektili upravo lansirani, kao i “vojnike u iranskim vojnim snagama”.

08:00 IAEA: ‘Nije zabilježen porast zračenja‘

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izvijestila je u nedjelju da nije zabilježen porast razine zračenja nakon američkih napada na tri nuklearna postrojenja u Iranu, uključujući lokaciju Fordow.

“Nakon napada na tri nuklearna postrojenja u Iranu – među kojima i Fordow – IAEA može potvrditi da zasad nije došlo do povećanja razine radijacije oko tih lokacija”, objavila je IAEA na platformi X.

Agencija je rekla da će daljnje procjene situacije u Iranu biti pružene čim više informacija bude dostupno.

Vjeruje se da je postrojenje za obogaćivanje uranija Fordow jedan od najvažnijih ciljeva Izraela u njegovom sukobu s Iranom.

Iran je ranije objavio da je tri napadnuta nuklearna postrojenja evakuirao neko vrijeme prije bombardiranja.

SAD je bombardirao iranska nuklearna postrojenja Fordow, Natanz i Isfaghan, izvijestio je ranije američki predsjednik Donald Trump, pohvalivši se da su postrojenja “potpuno uništena”.

Iransko nadzorno tijelo za nuklearnu energiju izvijestilo je da oko pogođenih postrojenja nema tragova kontaminacije te da nema opasnosti za stanovnike okolnih područja, prenosi Reuters.

Nuklearno postrojenje Fordow nije pretrpjelo značajna oštećenja, izjavio je za iransku novinsku agenciju Fars državni dužnosnik, istaknuvši da su oštećeni dijelovi postrojenja “na površini” te da se lako mogu obnoviti, navodi Reuters.

Ni u okolišu Saudijske Arabije i drugih zemalja Perzijskog zaljeva nisu otkriveni radioaktivni tragovi nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, objavilo je nadzorno tijelo za nuklearnu energiju Saudijske Arabije u nedjelju na platformi X.

07:35 Iranski dužnosnici: ‘Fordow nije ozbiljno oštećen‘

Dužnosnici u Iranu umanjuju utjecaj američkih napada na njegova nuklearna postrojenja, naročito na postrojenje Fordow koje je zakopano duboko u planinama, prenosi CNN izvještaj državne novinske agencije Fars.

Manan Raeisi, iranski zastupnik koji predstavlja Kom, sveti grad u blizini nuklearnog postrojenja Fordow, tvrdi da je napad bio “prilično površan” te da nije ozbiljno oštetio postrojenje. Njegove su tvrdnje u suprotnosti s onim što je u obraćanju nakon napada rekao Trump.

– Na temelju preciznih informacija, mogu reći da, suprotno tvrdnjama lažljivog predsjednika Sjedinjenih Država, nuklearno postrojenje Fordow nije ozbiljno oštećeno. Većina pogođenih područja bila je iznad zemlje i može se u potpunosti obnoviti – rekao je Raeisi.

Istaknuo je i da su sve komponente koje su mogle predstavljati opasnost za javnu sigurnost “već bile prethodno uklonjene” te da “nasreću nije zabilježeno nuklearno zračenje”. Dodao je i da u Fordowu nije bilo smrtnih slučajeva.

Dopisnik Farsa s terena u blizini Fordowa rekao je da je svjedočio aktiviranju protuzračne obrane u ranim jutarnjim satima nedjelje. U jednom trenutku vidio je požar i čuo eksplozije, ali plamen nije bio visok i ugasio se za nekoliko minuta, izvijestio je.

Voditelji iranske državne Press TV također tvrde da su napadi oštetili samo ulazne i izlazne tunele u Fordowu, a ne i sam objekt.

7:25 Izrael pokrenuo novi napad na Izrael

Izraelska vojska objavila je u nedjelju ujutro da su dva vala projektila ispaljena na Izrael iz Irana nakon američkog noćnog napada na ključna središta iranskog nuklearnog programa.

Sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u Jeruzalemu i Tel Avivu, prema novinarima AFP-a koji su čuli snažne eksplozije.

“Vojska je nedavno identificirala projektile lansirane iz Irana prema teritoriju Države Izrael. Aktiviraju se obrambeni sustavi kako bi presreli prijetnju”, rekla je vojska u izjavi objavljenoj oko 6,30 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Slična izjava kojom se najavljuje drugi val izdana je pola sata kasnije, prije nego što je uzbuna ukinuta oko 7,10 po srednjoeuropskom vremenu.

Izraelske hitne službe izvijestile su o 11 ozlijeđenih nakon iranskog napada.

07:05 Čeka se obraćanje ajatolaha

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Khamenei očekuje se da izda izjavu ili se obrati naciji uživo na televiziji tijekom izvanrednih okolnosti, no on se trenutno nalazi u bunkeru, sva njegova elektronička komunikacija je obustavljena kako bi ga se zaštitilo od atentata, a komunikacija s njim je ograničena i otežana.

Dok se ne oglasi, konačan odgovor Irana na američke napade na nuklearna postrojenja nije jasan, piše New York Times.

06:50 Iranski ministar vanjskih poslova: ‘Američki napadi imat će trajne posljedice‘

Iran zadržava pravo na sve opcije samoobrane nakon američkog bombardiranja iranskih nuklearnih postrojenja, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi na platformi X, naglasivši da su američki napadi “nečuveni” i da će imati “trajne posljedice”.

Iranski ministar izjavio je da je SAD, kao stalni član Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, napadom na iranska nuklearna postrojenja počinio tešku povredu Povelje Ujedinjenih naroda.

“Jutrošnji su događaji nečuveni i imat će trajne posljedice. Svaku članicu UN‑a ovakvo iznimno opasno i kriminalno bezakonje mora uznemiriti”, istaknuo je Araqchi.

Iran zadržava pravo na sve mogućnosti obrane svog suvereniteta, svojih interesa i svog naroda, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda i odredbi koje dopuštaju legitiman odgovor u samoobrani, zaključio je iranski ministar.

Američke snage bombardirale su rano jutros tri iranska nuklearna postrojenja, objavio je u nedjelju američki predsjednik Donald Trump, naglasivši da je operacija bila iznimno uspješna te da su postrojenja “potpuno uništena”.

Trump je Iranu zaprijetio novim napadima ako Teheran ne pristane na mir, naglasivši da će na eventualnu osvetu SAD reagirati “još jačom silom”.

06:30 Iransko nadzorno tijelo: ‘Nema opasnosti za stanovnike‘

Iransko nadzorno tijelo za nuklearnu energiju izvijestilo je da oko pogođenih postrojenja nema tragova kontaminacije te da nema opasnosti za stanovnike okolnih područja, prenosi Reuters.

Američke snage bombardirale su u nedjelju rano ujutro tri iranska nuklearna postrojenja, u potpunosti ih uništivši, prema riječima američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iranski mediji prenijeli su da nakon američkih napada nisu pronađeni tragovi kontaminacije u područjima oko nuklearnih postrojenja te da nema opasnosti za stanovnike okolnih mjesta, izvijestio je Reuters.

Ni u okolišu Saudijske Arabije i drugih zemalja Perzijskog zaljeva nisu otkriveni radioaktivni tragovi nakon američkog napada na iranska nuklearna postrojenja, objavilo je nadzorno tijelo za nuklearnu energiju Saudijske Arabije u nedjelju na platformi X.

06:00 Iran evakuirao nuklearna postrojenja

Iran je tri napadnuta nuklearna postrojenja evakuirao neko vrijeme prije bombardiranja, izjavio je za iransku nacionalnu televiziju zamjenik ravnatelja te medijske kuće Hassan Abedini.

SAD je bombardirao iranska nuklearna postrojenja Fordow, Natanz i Isfaghan, izvijestio je ranije američki predsjednik Donald Trump, pohvalivši se da su postrojenja “potpuno uništena”.

“Zalihe obogaćenog uranija ranije su premještene iz nuklearnih centara i tamo nije ostalo nikakvih sirovina koje bi, u slučaju napada, mogle izazvati radijaciju i biti štetne našim sunarodnjacima”, prenio je Reuters Abedinijevu izjavu za iransku televiziju.

Iransko nadzorno tijelo za nuklearnu energiju izvijestilo je da oko pogođenih postrojenja nema tragova kontaminacije te da nema opasnosti za stanovnike okolnih područja, prenosi Reuters.

Nuklearno postrojenje Fordow nije pretrpjelo značajna oštećenja, izjavio je za iransku novinsku agenciju Fars državni dužnosnik, istaknuvši da su oštećeni dijelovi postrojenja “na površini” te da se lako mogu obnoviti, navodi Reuters.

(Kliker.info-agencije)