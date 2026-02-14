Amerika se priprema na dulji vojni sukob s Iranom. “Moglo bi trajati sedmicama”

Američka vojska priprema se za mogućnost operacija protiv Irana koje bi mogle potrajati sedmicama ako predsjednik Donald Trump naredi napad, što bi moglo prerasti u znatno ozbiljniji sukob od dosadašnjih.

To su potvrdila dva američka dužnosnika upućena u planiranje, a njihova otkrića dodatno kompliciraju diplomatske napore koji se odvijaju između Washingtona i Teherana, piše Reuters.

Američki i iranski diplomati prošle su sedmice u Omanu održali razgovore u pokušaju oživljavanja diplomacije oko iranskog nuklearnog programa. Istovremeno, Trump je u regiju poslao dodatne vojne snage, što je pojačalo strahove od nove vojne eskalacije.

“Ponekad je strah potreban. To je jedino što će riješiti situaciju”

Američki dužnosnici potvrdili su u petak da Pentagon na Bliski istok šalje još jedan nosač zrakoplova s tisućama vojnika, borbenim zrakoplovima, razaračima s navođenim projektilima i drugom vojnom opremom.

Obraćajući se američkim vojnicima u bazi u Sjevernoj Karolini u petak, Trump je izjavio kako se s Iranom “pokazalo teško postići dogovor”.

“Ponekad je potreban strah. To je jedino što će doista riješiti situaciju”, rekao je Trump.

Na pitanje o pripremama za moguću dugotrajnu vojnu operaciju, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly izjavila je: “Predsjedniku Trumpu su sve opcije otvorene po pitanju Irana.” Dodala je: “On sasluša različita mišljenja o svakom pitanju, ali konačnu odluku donosi na temelju onoga što je najbolje za našu zemlju i nacionalnu sigurnost.” Pentagon je odbio komentirati ove navode.

Prošle godine Sjedinjene Države su u regiju poslale dva nosača zrakoplova kada su izvele udare na iranska nuklearna postrojenja. Međutim, operacija “Ponoćni čekić” u lipnju bila je jednokratan napad u kojem su nevidljivi bombarderi poletjeli iz SAD-a kako bi gađali iranske ciljeve. Iran je tada uzvratio vrlo ograničenim udarom na američku bazu u Kataru.

Sve veći rizici

Dužnosnici navode da je planiranje koje se sada odvija znatno složenije. U dugotrajnoj kampanji, pojasnio je jedan od njih, američka vojska mogla bi gađati iranske državne i sigurnosne objekte, a ne samo nuklearnu infrastrukturu, odbivši iznijeti konkretne detalje.

Stručnjaci upozoravaju da bi rizici za američke snage u takvoj operaciji bili daleko veći, s obzirom na to da Iran posjeduje impresivan arsenal projektila. Iranski protuudari također povećavaju opasnost od šireg regionalnog sukoba.

Isti je dužnosnik rekao da Sjedinjene Države u potpunosti očekuju iransku odmazdu, što bi moglo dovesti do ciklusa uzajamnih napada i protunapada. Bijela kuća i Pentagon nisu odgovorili na pitanja o rizicima odmazde ili regionalnog sukoba.

Trump više puta prijetio Iranu

Trump je više puta prijetio bombardiranjem Irana zbog njegovih nuklearnih i balističkih programa te gušenja prosvjeda u zemlji. U četvrtak je upozorio da bi alternativa diplomatskom rješenju bila “vrlo traumatična”.

Iranska Revolucionarna garda upozorila je da bi u slučaju napada na iranski teritorij mogla uzvratiti udarima na bilo koju američku vojnu bazu. SAD ima baze diljem Bliskog istoka, uključujući Jordan, Kuvajt, Saudijsku Arabiju, Katar, Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate i Tursku.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastao se s Trumpom u srijedu u Washingtonu, poručivši kako eventualni sporazum s Iranom “mora uključivati elemente koji su od vitalnog značaja za Izrael”. Iran je objavio da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je odbacio mogućnost povezivanja tog pitanja sa svojim raketnim programom.

(Kliker.info-agencije)