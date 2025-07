Amerika šalje Kijevu rakete koje pogađaju mete na udaljenosti do 5,5 tisuća km, Trump naredio Zelenskom: ‘Vrijeme je za napad!‘

Bizarne vratolomije američkog predsjednika Donalda Trumpa u vezi s Ukrajinom se nastavljaju – naljutio se na Vladimira Putina i postavio mu ultimatum da se “prilagodi”, te je u svega nekoliko dana prešao s “neću vam više davati oružje” (po uzoru na čuvenog Seinfeldovog „soup nazija“ – “No soup for you!”) na “soup for everybody”, odnosno najavu izdašnih isporuka protuzračnih sistema Patriot (nevjerovatnih 17 komada).

Prema pisanju časopisa Military Watch, Sjedinjene Američke Države čak razmatraju mogućnost isporuke krstarećih raketa JASSM, koje se mogu lansirati s borbenih aviona F-16 i koje, što je ključno, mogu pogađati ciljeve duboko unutar teritorije Rusije jer imaju domet od 370 do 1800 kilometara.

Washington Post, pozivajući se na izvore iz Pentagona, ističe da se u okviru budućih isporuka razmatra i mogućnost da se Kijevu ustupe krstareće rakete Tomahawk, sposobne pogoditi ciljeve na udaljenosti do 5.500 kilometara – dakle duboko na teritoriji Rusije.

Na spisku su i druge rakete i sistemi odbrane čije će se plaćanje “prebijati” s NATO savezom, iako su Francuska, Italija i Češka zasad poručile da u tome neće učestvovati. Kako izvještava Axios, cijena prve takve isporuke američkog oružja za Kijev iznosit će 10 milijardi dolara.

Paket će obuhvatiti rakete, artiljerijske granate i sisteme protuzračne odbrane Patriot. No, to nije sve – dobro obaviješteni Washington Post, pozivajući se na izvore iz Kijeva, navodi kako je Trump u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim 4. jula rekao da “Ukrajina neće promijeniti tok rata dok je u defanzivi, te da treba krenuti u ofanzivu”. Prema ukrajinskim medijima, kada je Trump pitao može li Ukrajina bombardovati Moskvu ili Sankt Peterburg, Zelenski mu je odgovorio: “Ako imamo pravo oružje, možemo.”

Na to je portparolka Bijele kuće Carolyn Leavitt pojasnila da je Trump pitao “o teoretskoj mogućnosti”, te da nije pozivao na takve udare. S druge strane, šef kabineta ukrajinskog predsjednika Andrij Jermak, kako prenosi Deutsche Welle, nazvao je taj razgovor – “najboljim razgovorom s njim u cijelom našem životu”. Ipak, ni s isporukom Patriota nije sve jasno – vremenski rok isporuke nije preciziran, a njemački mediji najavljuju da će “ovih dana” biti isporučena tek dva sistema. Zamjenik šefa ukrajinske vojne obavještajne službe Vadim Skibitski ipak je vrlo oprezan, te i on kaže da je brojka od 17 ogromna ako govorimo o kompletnim baterijama. “Ako govorimo o lanserima, onda je to moguće”, rekao je. Ukrajinski mediji navode da su Njemačka, Švedska i Velika Britanija spremne kupiti Patriot sisteme za Ukrajinu.

U ruskim medijima pojavila se informacija da bi Njemačka ipak mogla opskrbiti Ukrajinu svojim dalekometnim raketama Taurus, ili ih čak proizvoditi u ukrajinskim vojnim fabrikama. Marija Zaharova, portparolka ruskog ministarstva vanjskih poslova, upozorila je Njemačku da to ne čini, jer, prema njenim riječima koje prenosi režimska agencija TASS, Rusija u tom slučaju “ima pravo da upotrijebi oružje protiv zemalja koje pomažu Ukrajini”, te da će, ako Ukrajina koristi takve sisteme dugog dometa protiv Rusije, Moskva smatrati da je “njemačko vojno osoblje direktno uključeno u planiranje i provođenje vojnih operacija protiv Rusije”.

Sve ovo dešava se u trenutku kada je “ozlojeđeni” Trump dao Putinu rok od 50 dana da se predomisli i ozbiljno pristupi mirovnom pregovaračkom procesu – koji, svi to vide osim Trumpa, Putin razvlači do krajnjih granica. Američka politikologinja Nina Hruščova, praunuka nekadašnjeg moćnog lidera SSSR-a Nikite Hruščova, u intervjuu za Deutsche Welle objašnjava Trumpovu poziciju.

“Ako Vladimir Putin ne napravi nikakve ustupke i ostane tvrdoglav, Trump će se na kraju uvrijediti. Ono što se dešava nema veze s politikom – to je isključivo Trumpov narcisizam i njegov šou-biznis mentalitet”, smatra Hruščova. Dodaje da ga je Putin svojim ponašanjem uvrijedio jer mu svi drugi uglavnom povlađuju. – I tako je Volodimiru Zelenskom objašnjeno da Trumpu treba stalno govoriti: hvala puno, vi ste car i slično, a Putin se tvrdoglavi. To je za Trumpa uvredljivo, a nervira ga i to što ga kao narcisoidnog čovjeka svi podsjećaju: zar ti nismo govorili kakav je Putin?

Vlado Vurušić (Jutarnji list)