Amerika obustavlja strateški dijalog s Kosovom : Ambasad u Prištini kritizira Kurtija. Stigao i odgovor !

13 Septembra
05:05 2025
Sjedinjene Države obustavile su dijalog o jačanju ekonomskih i diplomatskih veza s Kosovom zbog zabrinutosti da su neki potezi privremene vlade potaknuli “napetosti i nestabilnost”, saopšila  američka ambasada  u Prištini.

Ambasada  nije razjasnila koji su ih potezi potaknuli na ovakvu odluku, ali Washington je ranije optužio premijera Albina Kurtija za pogoršavanje napetosti na sjeveru Kosova, s većinski srpskim stanovništvom, i odgađanje fomiranja novih institucija nakon parlamentarnih izbora u februaru.

“Sjedinjene Države su na neodređeno vrijeme obustavile planirani strateški dijalog s Kosovom zbog zabrinutosti zbog postupaka privremene vlade koji su povećali napetosti i nestabilnost”, navodi se u saopštenju  američke ambasade.

“Nedavni potezi i izjave vršitelja dužnosti premijera Kurtija predstavljaju izazove napretku postignutom tijekom mnogih godina”, dodaje se.

Kosovska vlada je na to reagirala saopštenjem  da je posvećena miru i stabilnosti u regiji.

Sjedinjene Američke Države bile su najveći saveznik  Kosova, i politički i financijski, a odluka o obustavi dijaloga označava novi pad u bilateralnim odnosima.

Europska unija, kojoj se Kosovo nada pridružiti, nametnula je sankcije toj zemlji 2023. godine zbog poticanja etničkih napetosti na sjeveru.

EU je pozvala Prištinu da uspostavi Zajednicu srpskih općina kako bi se omogućila veća autonomija Srbima. Strahujući od odcjepljenja, Kurti je odbacio prijedlog i umjesto toga nastojao smanjiti autonomiju Srba na sjeveru.

Kurtijeva stranka Vetevendosje (Samoopredjeljenje) pobijedila je na parlamentarnim izborima 9. februara, ali nije uspjela osigurati apsolutnu većinu ni pronaći koalicijskog partnera za formiranje nove vlade.

Kosovo je proglasilo nezavisnost  od Srbije 2008. godine. No 50.000 Srba koji žive na sjeveru Kosova ne priznaju institucije Prištine. Većina smatra Beograd svojim glavnim gradom i oslanja se na njega za plaće, penzije i zdravstvenu zaštitu .

(Kliker.info-Hina)

