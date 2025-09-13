Amerika obustavlja strateški dijalog s Kosovom : Ambasad u Prištini kritizira Kurtija. Stigao i odgovor !

Sjedinjene Države obustavile su dijalog o jačanju ekonomskih i diplomatskih veza s Kosovom zbog zabrinutosti da su neki potezi privremene vlade potaknuli “napetosti i nestabilnost”, saopšila američka ambasada u Prištini.

Ambasada nije razjasnila koji su ih potezi potaknuli na ovakvu odluku, ali Washington je ranije optužio premijera Albina Kurtija za pogoršavanje napetosti na sjeveru Kosova, s većinski srpskim stanovništvom, i odgađanje fomiranja novih institucija nakon parlamentarnih izbora u februaru.

“Sjedinjene Države su na neodređeno vrijeme obustavile planirani strateški dijalog s Kosovom zbog zabrinutosti zbog postupaka privremene vlade koji su povećali napetosti i nestabilnost”, navodi se u saopštenju američke ambasade.

“Nedavni potezi i izjave vršitelja dužnosti premijera Kurtija predstavljaju izazove napretku postignutom tijekom mnogih godina”, dodaje se.

Kosovska vlada je na to reagirala saopštenjem da je posvećena miru i stabilnosti u regiji.

“Također pozdravljamo kritike. Kad god su konkretne, ulažemo sve moguće napore kako bismo se poboljšali i ispravili svoje postupke”, navode u saopštenju.

Sjedinjene Američke Države bile su najveći saveznik Kosova, i politički i financijski, a odluka o obustavi dijaloga označava novi pad u bilateralnim odnosima.

Europska unija, kojoj se Kosovo nada pridružiti, nametnula je sankcije toj zemlji 2023. godine zbog poticanja etničkih napetosti na sjeveru.

EU je pozvala Prištinu da uspostavi Zajednicu srpskih općina kako bi se omogućila veća autonomija Srbima. Strahujući od odcjepljenja, Kurti je odbacio prijedlog i umjesto toga nastojao smanjiti autonomiju Srba na sjeveru.

Kurtijeva stranka Vetevendosje (Samoopredjeljenje) pobijedila je na parlamentarnim izborima 9. februara, ali nije uspjela osigurati apsolutnu većinu ni pronaći koalicijskog partnera za formiranje nove vlade.

Kosovo je proglasilo nezavisnost od Srbije 2008. godine. No 50.000 Srba koji žive na sjeveru Kosova ne priznaju institucije Prištine. Većina smatra Beograd svojim glavnim gradom i oslanja se na njega za plaće, penzije i zdravstvenu zaštitu .

