Američki senator Bernie Sanders : “Namjera je jasna. Zaključak je neizbježan: Izrael čini genocid u Gazi “

Američki senator Bernie Sanders izjavio je u srijedu da Izrael čini genocid nad palestinskim narodom, pozivajući se na sve više dokaza međunarodnih pravnih stručnjaka, organizacija za ljudska prava i istražitelja UN-a.

– To je genocid, naslovio je Sanders članak, koji je objavio na svojoj web stranici.

Sanders je optužio vladu koju predvodi izraelski premijer Benjamin Netanyahu da vodi “totalni rat protiv cijelog palestinskog naroda” umjesto da se jednostavno brani od Hamasa.

Priznajući pravo Izraela na samoodbranu kao odgovor na napad palestinske grupe otpora 7. oktobra 2023. godine, Sanders je tvrdio da su obim, razmjere i trajanje izraelske vojne kampanje u Gazi – koju je opisao kao politiku masovnog ubijanja, gladovanja i uništenja – odavno prešli granice samoodbrane.

– Namjera je jasna. Zaključak je neizbježan: Izrael čini genocid u Gazi, rekao je Sanders.

– Svjestan sam da se mnogi ljudi možda ne slažu s ovim zaključkom. Istina je, bez obzira da li to nazivate genocidom ili etničkim čišćenjem ili masovnim zločinima ili ratnim zločinima, put naprijed je jasan, dodao je.

“Dosta je bilo. Nema više genocida”

Sanders je kritikovao SAD zbog omogućavanja rata kroz kontinuiranu prodaju oružja i diplomatsku podršku. Zahtijevao je trenutni prekid sve prodaje ofanzivnog oružja Izraelu i pozvao Trumpovu administraciju i Kongres da “prestanu sa našim saučesništvom u pokolju palestinskog naroda”.

– Sjedinjene Države ne smiju nastaviti slati mnogo milijardi dolara i oružja Netanyahuovoj genocidnoj vladi, rekao je, navodeći svoje napore, zajedno s drugim senatorima, da uvede sedam Zajedničkih rezolucija o neodobravanju usmjerenih na blokiranje transfera oružja Izraelu.

– Nakon što smo to nazvali genocidom, moramo iskoristiti svaki djelić naše moći da zahtijevamo trenutni prekid vatre, masovni porast humanitarne pomoći koju bi omogućile UN i početne korake da Palestincima osiguramo vlastitu državu, naglasio je Sanders.

Senator je krizu smjestio u širi globalni kontekst, upozoravajući da erozija međunarodnih normi, posebno zabrane genocida, prijeti demokratskim vrijednostima širom svijeta.

– Nemojte se zavaravati. Ako ne bude odgovornosti za Netanyahua i njegove kolege ratne zločince, drugi demagozi će učiniti isto. Historija zahtijeva da svijet djeluje jednim glasom i kaže: dosta je dosta. Nema više genocida, dodao je Sanders.

Izraelska vojska je od oktobra 2023. u Gazi ubila više od 65.000 Palestinaca, većinom žena i djece. Nemilosrdno bombardovanje učinilo je enklavu nenastanjivom i dovelo do gladi i širenja bolesti.

Međunarodni krivični sud je prošlog novembra izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

