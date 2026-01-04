Američki senator Berine Sanders: Trump nema pravo Ameriku jednostrano uvesti u rat, Kongres mora hitno djelovati
Američki senator Bernie Sanders oštro je reagovao nakon napada SAD-a na Venecuelu i nasilnog odvođenja tamošnjeg predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge.
Sanders je u dužoj objavi na X-u poručio da je američki predsjednik Donald Trump još jednom pokazao nepoštivanje Ustava i vladavine prava.
“Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) nema pravo da jednostrano uvede ovu zemlju u rat, čak ni protiv korumpiranog i brutalnog diktatora poput Madura. Sjedinjene Američke Države nemaju pravo, kako je Trump jutros izjavio, da ‘upravljaju’ Venecuelom. Kongres mora hitno usvojiti Rezoluciju o ratnim ovlastima kako bi se okončala ova nezakonita vojna operacija i ponovo potvrdile njegove ustavne odgovornosti”, naveo je Sanders.
Smatra da će Trumpov napad na Venecuelu SAD i svijet učiniti manje sigurnim.
Podsjetio je da su Trump i njegova administracija često govorili da žele oživjeti Monroeovu doktrinu, tvrdeći da Sjedinjene Američke Države imaju pravo da dominiraju poslovima zapadne hemisfere.
“Otvoreno su govorili o kontroli nad venecuelanskim naftnim rezervama, najvećim na svijetu. Ovo je otvoreni imperijalizam. To podsjeća na najmračnija poglavlja američkih intervencija u Latinskoj Americi, koja su ostavila strašno naslijeđe. To će i treba osuditi demokratski svijet”, stava je Sanders.
“Monroeva doktrina”
Vanjskopolitički program SAD-a iz 1823. koju je proglasio predsjednik Monroe, formulisao J.Q. Adams, a koja je, između ostalog postala temelj za američki utjecaj. Tako je američki predsjednik Theodore Roosevelt 1904. godiner dopunio “zaključkom” dajući SAD-u pravo da djeluje kao “međunarodna policija” u Latinskoj Americi (gdje je smještena i Venecuela op.a.).
Na kraju je Sanders naglasio da je Trump predsjedničku kampanju vodio pod sloganom “America's First” (prev. Amerika na prvom mjestu) te da se predstavljao kao “kandidat mira”.
“U trenutku kada 60 posto Amerikanaca živi od plate do plate, kada se zdravstveni sistem urušava, kada ljudi ne mogu priuštiti stanovanje i kada umjetna inteligencija ugrožava milione radnih mjesta, vrijeme je da se predsjednik fokusira na krize s kojima se suočava ova zemlja i da okonča vojni avanturizam u inostranstvu. Trump ne uspijeva u svom poslu da ‘upravlja’ Sjedinjenim Američkim Državama. Ne bi trebao pokušavati da ‘upravlja’ Venecuelom”, zaključio je Sanders.
Važno je istaći da je, osim Sandersa, ovaj potez SAD-a osudio i gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani koji ga je nazvao terorističkim činom i kršenjem međunarodnog i federalnog prava.
(Kliker.info-N1)
