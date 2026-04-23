(Kliker.info)

Američki sekretar mornarice John Phelan napustio je administraciju predsjednika Donalda Trumpa, objavio je Pentagon.

To je najnoviji odlazak visokog sigurnosnog dužnosnika nakon što je ranije ovog mjeseca smijenjen načelnik štaba kopnene vojske, a u martu je ostavku podnio i čelnik protuterorizma.

“Zahvalni smo sekretaru Phelanu na njegovoj službi Ministarstvu obrane i američkoj mornarici. Želimo mu sve najbolje u daljnjoj karijeri. Podsekretar Hung Cao postat će vršilac dužnosti sekretara mornarice.”, rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell u saopštenju.

Američki mediji javljaju međutzim da je čelnik mornarice smijenjen sa svoje pozicije .

CNN navodi da ima dva izvora koji tvrde da je ministar odbrane Pete Hegseth obavijestio Phelana da mora podnijeti ostavku ili će biti otpušten. Isto je potvrdio i visoki zvaničnik Bijele kuće koji je rekao je da je predsjednik Donald Trump bio upoznat s odlukom.

Više izvora je reklo CNN-u da su mjesecima postojale tenzije između Phelana i Hegsetha, koji je vjerovao da on previše sporo napreduje u implementaciji reformi brodogradnje, a također ga je iritirala Phelanova direktna komunikacija s Trumpom, koju je Hegseth smatrao pokušajem da ga zaobiđe.

Zamjenik ministra odbrane Steve Feinberg također je želio preuzeti kontrolu nad glavnim odgovornostima za brodogradnju i nabavke mornarice, posao koji bi obično bio u Phelanovoj nadležnosti.

Phelan je biznismen bez prethodne vojne službe; on i njegova supruga su prethodno prikupili milione dolara za Trumpovu kampanju prije nego što je potvrđen za ministra mornarice 2025. godine.

„John će biti ogromna snaga za naše pripadnike mornarice i nepokolebljiv vođa u unapređenju moje vizije Amerika na prvom mjestu“, rekao je Trump tada. „On će posao američke mornarice staviti iznad svega.“

Inače, CNN je ranije javio da se Phelanovo ime pojavilo na popisu letova koji pokazuje da je 2006. godine letio avionom osuđenog seksualnog prestupnika Jeffreyja Epsteina.

Bliski Phelanov prijatelj rekao je da ga je izvršni direktor Bear Stearnsa Jimmy Cayne, koji je umro 2021. godine, pozvao da leti avionom. Phelan nije znao da će letjeti Epsteinovim avionom sve dok nisu stigli, rekao je bliski prijatelj, a Phelan više nije razgovarao niti komunicirao s Epsteinom, navodi CNN.

