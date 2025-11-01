Američki profesor i ekspert za Balkan Daniel Serwer: “Dodik Americi dao malo, Amerika dala puno Dodiku! Ako bude treći entitet, bit će konflikt” (Video)

Šokantan intervju Daniela Serwera, američkog profesora i eksperta koji ima sve informacije: „Ako bude entitet Herceg-Bosne, onda će treći entitet biti progresivna muslimanska republika. To pogoduje razvoju ekstremizma. Nije nemoguć treći entitet, ali je moguć i konflikt. Nema u Kongresu nekih simpatija prema trećem entitetu; želimo zdravo demokratsko društvo u BiH. Moglo bi do dođe do serije različitih poteza od SAD-a. Da li je Amerika išta veliko dobila ukidanjem sankcija – to je pitanje. Da li se radi o nekim valutama ili nečemu što Trumpa zanima – kriptovalute, ko zna…?“

Serwer je pored toga poslao poruku građanima BiH: „Trenutna administracija SAD-a bila je dosta impulsivna. Mogu zamisliti da može doći do serije različitih poteza. Nije jasno šta će se desiti sa Schmidtom i kakva mu je budućnost. Mogu zamisliti kako će Bošnjaci reagovati. Ako se čuje priča o tri entiteta, čut će se i mišljenje Bošnjaka. Zašto se čekaju ovakve izjave iz Washingtona? Zašto oni diktiraju šta će se dešavati u BiH? Nadam se da će Bošnjaci biti ujedinjeni Bošnjaci i da će prepoznati šta je od ključnog značaja, a to je članstvo u EU. Valjda im je jasno zašto to treba da se desi brzo. Vrijeme je da Bošnjaci i Hercegovci preuzmu sve u svoje ruke.“

„Meni nije jasno sta su iz RS-a uradili da se ukinu sankcije. Slažem se sa dijelom da je neophodno sa dođe do revizije nekih dijelova Dejtonskog sporazuma. BiH mora da iskoristi priliku; trebalo bi da se razjasni šta je ko dobio u zamjenu. Povlačenje neustavnih zakona nije neka velika cijena. Teško je reći šta su tačno SAD dobile, odgovor im je neproporcionalan. Npr. Sirija je morala provesti šest mjeseci obećanja i da popusti i da da određene stvari Americi prije nego što su im sankcije ublažene“, rekao je Serwer i dodao:

„Ne znamo šta će biti sa institucijom visokog predstavnika iz današnjeg izlaganja predstavnika SAD-a. Ovaj visoki predstavnik je agent Hrvata. Slažem se sa određenim odlukama visokog predstavnika. Moglo bi da dođe do jačanja određenih struja; trojno rješenje ne bi bilo stabilno rješenje. Zašto se dopušta da SAD diktira politiku u BiH? Taj litij će u budućnosti biti prevaziđen. Ovaj zakon o zapadnom Balkanu što se šalje u Kongres neće biti tako bitan. Čak i da se usvoji, ne mora da znači da će se implementirati na terenu. Po prvi put SAD govori nešto takvim tonom kakvim su rekli danas. Ovo je promjena u američkoj politici.“

