Američki profesor Edward P. Joseph : “Ukidanje sankcija Dodiku je ozbiljna greška, on je destabilizator broj jedan!”

Profesor s Univerziteta Johns Hopkins i poznavalac prilika na Balkanu, Edward P. Joseph, u ekskluzivnom intervjuu za N1 analizira nedavno, burno saslušanje u američkom Kongresu, te upozorava na opasne poteze u vezi sa sankcijama Miloradu Dodiku. Joseph iznosi i novu, intrigantnu tezu o tome kako bi administracija Donalda Trumpa, pa čak i njegov zet Jared Kushner, mogli odigrati ključnu ulogu u rješavanju pitanja državne imovine u BiH.

Govoreći o nedavnom saslušanju u Washingtonu, Joseph je bio jasan: odluka da se ukinu finansijske sankcije lideru SNSD-a bila je pogrešna. “Ako je cilj administracije mir i stabilnost, ukidanje sankcija Dodiku donosi suprotno. On je figura broj jedan koja destabilizira Bosnu i Hercegovinu”, istakao je Joseph, naglašavajući da se Dodik nakon toga osjeća ohrabrenim za novu secesionističku retoriku.

Joseph se osvrnuo i na ulogu Srbije, poslavši oštro upozorenje Zapadu da prestane s “transakcijskom diplomatijom” prema Aleksandru Vučiću. Podsjetio je da je politika koja poziva na odgovornost samo Kosovo, ali ne i Srbiju, direktno dovela do oružanog sukoba u Banjskoj.

Možda najzanimljiviji dio razgovora odnosi se na mogući ekonomski angažman nove Trumpove administracije. Joseph smatra da bi Jared Kushner i drugi američki investitori mogli biti zainteresovani upravo za državnu i vojnu imovinu u BiH, što bi, paradoksalno, moglo dovesti do rješavanja ovog dugogodišnjeg političkog zastoja.

“Trump bi to mogao uraditi zbog svoje orijentacije na investicije. To bi stvorilo ogromne prilike i bilo od koristi svim građanima BiH”, zaključuje Joseph, uz poruku da energetska nezavisnost kroz Južnu interkonekciju mora biti prioritet kako građani ne bi udisali zagađen zrak dok zavise od ruskog gasa. VIDEO