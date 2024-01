Američki profesor Edward Joseph : “Podilaženjem Vučiću, Amerika je destabilizirala Balkan!” (Video)

“Ovako bih postavio stvari: Predsjednik Biden razumio je od početka ispravno situaciju na Balkanu. On lično razumije region i svoju je administraciju usmjerio riječima da smo mi u situaciji da demokratiju ugrožava autokratija. Dakle, predsjednik Biden je to razumio ispravno. Ali je njegova administracija sve uradila potpuno pogrešno. Oni su, jednostavno, sve to napustili.