Američki profesor Daniel Serwer upozorava: “Trump pogriješio udarom na Iran! Amerikanci protiv rata! Trump pogriješio i s Dodikom” (Video)

Profesor američkog Univerziteta John Hopkins i analitičar Daniel Serwer bio je gost “Centralnog dnevnika sa Senadom Hadžifejzovićem”, gdje je govorio o ratu između SAD-a i Irana, ulozi Donalda Trumpa, mogućim posljedicama sukoba i utjecaju na Balkan.

Govoreći o odluci predsjednika da pokrene vojnu akciju bez šire političke saglasnosti, Serwer ističe da je problem u dugogodišnjem slabljenju kontrole Kongresa nad odlukama o ratu.

„Potrebna je podrška Kongresa – svima je to jasno. Trump nije tražio niti je dobio podršku Kongresa.Rat se već proširio, pogotovo na Liban i druge zemlje u Zaljevu. Postavlja se pitanje kakav će Iran biti nakon svega ovoga i hoće li postati još nestabilniji“, upozorio je Serwer.

Serwer tvrdi da je Donald Trump POGRIJEŠIO napadom na IRAN, iz više razloga: “Prvo, to je nezakonito – riječ je o ratu koji predstavlja AGRESIJU, jer ovaj napad nije opravdan. Trump ima JAKO MALU PODRŠKU u Americi, možda oko trideset posto, jer većina Amerikanaca ne podržava ovaj rat. Rat se već proširio, pogotovo na Liban i druge zemlje u Zaljevu. Postavlja se pitanje kakav će Iran biti nakon svega ovoga… Da li će to biti PROPALA ZEMLJA? Hoće li imati više neprijatelja na Zapadu? U američkom je interesu da Iran bude stabilan, ali ne znam kako bi do takve situacije moglo doći.”

Govoreći o samom Trumpu, Serwer smatra da je riječ o političaru koji često reaguje impulsivno. „Trump ne razmišlja dugoročno – on reaguje. Vrlo je nepredvidiv i time se čak ponosi, zbog čega je sklon da pravi ovakve greške.“

Hadžifejzović: “S čim se Trump još kocka?”

Serwer: “Ovo što ste spomenuli je prevelika kocka za Bijelu kuću. Trump ne razmišlja dugoročno – on reaguje. Spontan je. On je televizijska ličnost i neko ko nema dovoljno iskustva niti znanja o ovakvim pitanjima. Vrlo je nepredvidiv i time se čak ponosi, zbog čega je sklon da pravi ovakve greške.”

Hadžifejzović: “Obamin govor?”

Serwer: “Nevjerovatno je da su isti građani SAD-a glasali za obojicu. Nemoguće ih je uporediti – potpuno su različiti.”

