Američki prerdsjednik stigao u Peking na razgovore s Xi Jinpingom : S Trumpom stigli Musk, Rubio i šefovi velikih kompanija
merički predsjednik Donald Trump stigao je u Peking, gdje ga očekuju dvodnevni razgovori s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o trgovini, odnosima dviju sila i sigurnosnim pitanjima.
Trump je po dolasku sudjelovao na kratkoj ceremoniji dobrodošlice u zračnoj luci, a službeni sastanak s Xijem predviđen je za sutra ujutro po lokalnom vremenu.
Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je potpredsjednika Han Zhenga da predvodi kinesko izaslanstvo koje je dočekalo Trumpa u Pekingu, što se smatra znakom važnosti posjeta.
Han se smatra jednim od ključnih Xiovih izaslanika za diplomatske događaje, a prošle je godine prisustvovao i Trumpovoj inauguraciji.
Trumpa su na pisti dočekali i američki veleposlanik u Kini David Perdue, kineski veleposlanik u SAD-u Xie Feng te kineski zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu.
Uz vojne počasti i vojni orkestar, američkog predsjednika dočekalo je i 300 kineskih mladih u plavo-bijelim uniformama koji su mahali kineskim zastavama.
S Trumpom stigli Musk, Rubio i šefovi velikih kompanija
U Pekingu su s Trumpom doputovali članovi njegova sigurnosnog i gospodarskog tima, među kojima su ministar vanjskih poslova Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.
Američki ministar financija Scott Bessent stiže odvojeno iz Seula, gdje je prethodno razgovarao s kineskim kolegama o trgovinskim pitanjima.
Na putovanju se nalazi i više od deset vodećih američkih poslovnih ljudi, uključujući izvršnog direktora Applea Tima Cooka, Elona Muska iz Tesle, čelnika Boeinga Kellyja Ortberga te predstavnike BlackRocka, Goldman Sachsa, Qualcomma, Vise, MasterCarda i drugih velikih kompanija.
Šef Nvidije Jensen Huang viđen je kako ulazi u Air Force One tijekom zaustavljanja na Aljasci. Musk je kasnije na X-u napisao da su on i Huang bili jedini poslovni ljudi u predsjedničkom zrakoplovu.
Očekuju se novi trgovinski dogovori
Trump i Xi tijekom sastanka trebali bi predstaviti niz novih trgovinskih sporazuma, a moguće je i pokretanje američko-kineskog trgovinskog i investicijskog vijeća.
U američkom izaslanstvu nalaze se i Trumpov sin Eric Trump te snaha Lara Trump, koja je posljednjih mjeseci postala jedna od najistaknutijih glasnogovornica Trumpove obitelji.
Za razliku od Trumpova prvog posjeta Kini 2017., ovog puta s njim nije doputovala prva dama Melania Trump.
Na letu prema Pekingu bio je i voditelj Fox Newsa Sean Hannity.
