merički predsjednik Donald Trump stigao je u Peking, gdje ga očekuju dvodnevni razgovori s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom o trgovini, odnosima dviju sila i sigurnosnim pitanjima.

Trump je po dolasku sudjelovao na kratkoj ceremoniji dobrodošlice u zračnoj luci, a službeni sastanak s Xijem predviđen je za sutra ujutro po lokalnom vremenu.

Kina poslala visokog dužnosnika po Trumpa

Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je potpredsjednika Han Zhenga da predvodi kinesko izaslanstvo koje je dočekalo Trumpa u Pekingu, što se smatra znakom važnosti posjeta.

Han se smatra jednim od ključnih Xiovih izaslanika za diplomatske događaje, a prošle je godine prisustvovao i Trumpovoj inauguraciji.

Trumpa su na pisti dočekali i američki veleposlanik u Kini David Perdue, kineski veleposlanik u SAD-u Xie Feng te kineski zamjenik ministra vanjskih poslova Ma Zhaoxu.

Uz vojne počasti i vojni orkestar, američkog predsjednika dočekalo je i 300 kineskih mladih u plavo-bijelim uniformama koji su mahali kineskim zastavama.

S Trumpom stigli Musk, Rubio i šefovi velikih kompanija

U Pekingu su s Trumpom doputovali članovi njegova sigurnosnog i gospodarskog tima, među kojima su ministar vanjskih poslova Marco Rubio, ministar obrane Pete Hegseth i američki trgovinski predstavnik Jamieson Greer.

Američki ministar financija Scott Bessent stiže odvojeno iz Seula, gdje je prethodno razgovarao s kineskim kolegama o trgovinskim pitanjima.

Na putovanju se nalazi i više od deset vodećih američkih poslovnih ljudi, uključujući izvršnog direktora Applea Tima Cooka, Elona Muska iz Tesle, čelnika Boeinga Kellyja Ortberga te predstavnike BlackRocka, Goldman Sachsa, Qualcomma, Vise, MasterCarda i drugih velikih kompanija.

Šef Nvidije Jensen Huang viđen je kako ulazi u Air Force One tijekom zaustavljanja na Aljasci. Musk je kasnije na X-u napisao da su on i Huang bili jedini poslovni ljudi u predsjedničkom zrakoplovu.

Očekuju se novi trgovinski dogovori

Trump i Xi tijekom sastanka trebali bi predstaviti niz novih trgovinskih sporazuma, a moguće je i pokretanje američko-kineskog trgovinskog i investicijskog vijeća.

U američkom izaslanstvu nalaze se i Trumpov sin Eric Trump te snaha Lara Trump, koja je posljednjih mjeseci postala jedna od najistaknutijih glasnogovornica Trumpove obitelji.

Za razliku od Trumpova prvog posjeta Kini 2017., ovog puta s njim nije doputovala prva dama Melania Trump.

Na letu prema Pekingu bio je i voditelj Fox Newsa Sean Hannity.

