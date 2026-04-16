Američki predsjednik Donald Trump, u razgovoru s novinarima ispred Bijele kuće uoči odlaska u Las Vegas, izjavio je da primirje u Libanu obuhvata i Hezbollah. Najavio je i da će se sastati s izraelskim premijerom i libanonskim predsjednikom, ali nije precizirao kada.

Trump je komentarisao i pregovore s Iranom, rekavši da se Teheran složio da neće posjedovati nuklearno oružje. Naglasio je da sporazum koji se trenutno dogovara “vrijedi više od 20 godina”. Izgledi za postizanje dogovora “čine se vrlo dobrima”, ocijenio je predsjednik, dodajući kako bi se sljedeći sastanak s iranskim izaslanstvom mogao održati tokom vikenda.

Upitan je hoće li dvosedmično primirje s Iranom, koje ističe iduće srijede, biti produženo. Američki predsjednik rekao je da se s Iranom “vrlo lijepo sarađuje” i da nije siguran hoće li produženje primirja biti potrebno, ali je dodao: “Ako bude trebalo, učinit ću to.”

– Trenutno imamo vrlo dobar odnos s Iranom, rekao je Trump. Istakao je i da je Iran pristao na to da nikada neće imati nuklearno oružje. Ali Trump je ponovio i upozorenje da će se borbe nastaviti ako Teheran ne pristane na dogovor.

Upitan kada bi se mogao održati idući direktni sastanak SAD-a i Irana, odgovorio je: “Vjerovatno možda tokom vikenda.”

Govoreći o primirju između Izraela i Libanona, Trump je rekao da misli kako će se Hezbollah pridržavati dogovora, ali nije ulazio u pojedinosti. Primirje je opisao kao “uzbudljivo”.

Trump je upitan o američkoj blokadi iranskih luka, koja traje od ponedjeljka. Rekao je da operacija ide “vrlo dobro” i da je za SAD to “vrlo rutinska stvar”. “Mornarica je nevjerovatna. Nijedan brod više ni ne razmišlja o ulasku.”

“Nijedan brod ne prolazi pokraj naše mornarice.” Trump tvrdi da Iran zbog blokade više ne može “poslovati ni na koji način”. “Blokada je, iskreno, možda čak moćnija i od bombardovanja”, dodao je.

Na pitanje o javnoj prepirci s papom Lavom, koji je ranije danas kritikovao “tirane” što troše milijarde na ratovanje, Trump je odgovorio: “Vrlo je važno da Papa shvati… Iran je ubio 42.000 potpuno nenaoružanih ljudi”. Ponovio je da Iran ne smije imati nuklearno oružje i poručio kako papa to mora razumjeti.

Upitan hoće li se sastati s Papom kako bi “izgladili nesuglasice”, Trump je kratko rekao: “Mislim da za tim nema potrebe.” Novinari su ga pitali i brine li ga što bi sukob s Papom mogao uznemiriti njegove katoličke birače. “Ne, ne, ne, ne brinem se. Moram raditi ono što je ispravno”, kazao je.

Ipak, donekle je ublažio ton govoreći o svojoj biračkoj bazi. “Nemam ništa protiv Pape”, rekao je, ali i dodao: “Ne moram se slagati s Papom… Imam pravo ne slagati se s Papom.” Na kraju je spomenuo da poznaje Papinog brata, za kojeg kaže da je “potpuni MAGA”.

