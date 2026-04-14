Američki potpredsjednik JD Vance pozvao je jučer Vatikan da se “drži moralnih pitanja” nakon što je papa Lav XIV. rekao da se ne “boji” američke vlade.

“Da, smatram da bi u određenim slučajevima bilo bolje da se Vatikan drži moralnih pitanja te da prepusti predsjedniku Sjedinjenih Država definiranje američke javne politike”, rekao je Vance u gostovanju na kanalu Fox News. Američki potpredsjednik postao je katolik 2019., u dobi od 35 godina.

Trumpov napad i papin odgovor

Trump je u nedjelju napao Lava XIV ., nazvavši ga “slabim” po pitanju kriminala i “užasnim” na području vanjske politike.

Papa mu je odgovorio naglašavajući da “ne želi ulaziti u raspravu s republikancem” i da se “ne boji” američke vlade.

“Ne mislim da se poruka Evanđelja treba zloupotrijebiti na način na koji to neki ljudi čine”, rekao je papa, aludirajući na američkog predsjednik

Trump je sinoć rekao da se neće ispričati papi i ponovio i da ga smatra slabim po pitanju kriminala. Papin poziv na mir i dijalog

“Nastavit ću glasno govoriti protiv rata, nastojeći promicati mir, promicati dijalog i multilateralne odnose među državama kako bih tražio pravedna rješenja za probleme”, rekao je prvi papa iz Sjedinjenih Država.

“Previše ljudi pati u svijetu danas”, rekao je Lav. “Previše nevinih ljudi se ubija. I mislim da netko mora ustati i reći da postoji bolji način.”

“Poruka Crkve, moja poruka, poruka Evanđelja: Blago mirotvorcima. Svoju ulogu ne vidim kao političku, kao političara”, rekao je.