Američki potpredsjednik JD Vance u četvrtak je pokrenuo oštru kritiku izraelskih zvaničnika u vladi Benjamina Netanyahua, upozoravajući ih da se “probude i osjete stvarnost”.

Obraćajući se novinarima u Bijeloj kući, Vance je branio memorandum o razumijevanju koji su Sjedinjene Države i Iran potpisali u srijedu.

Sporazumom se pokreće 60-dnevno primirje i ukida američka blokada Irana, omogućujući Teheranu da se ponovo pridruži globalnoj ekonomiji ako ispuni svoje obaveze preuzete u Memorandumu o razumijevanju.

Izraelci, republikanski zakonodavci i konzervativni krugovi u Washingtonu oštro su kritikovali sporazum i javno su kritikovali predsjednika Donalda Trumpa zbog onoga što smatraju pogreškom u potpisivanju sporazuma.

Upitan o toj kritici, Vance je izdvojio članove Netanyahuovog kabineta, bez imenovanja, zbog napada na sporazum i ličnog napada na Trumpa.

– Donald J. Trump je jedini šef države na cijelom svijetu koji u ovom trenutku saosjeća s izraelskim narodom, a slučajno je i šef države svjetske supersile – izjavio je Vance, vidno ljut.

– Da sam u kabinetu izraelske vlade, možda ne bih napadao jedinog moćnog saveznika koji mi je preostao u cijelom svijetu – kazao je.

Vance je rekao da su dvije trećine odbrambenog oružja koje je štitilo “vašu domovinu izgradile američke ruke i platile su to novcem američkih poreskih obveznika.“

– Problem za Izrael nije Donald J. Trump, i svako u Izraelu ko misli da im je najveći problem predsjednik Sjedinjenih Država treba se probuditi i osjetiti stvarnost situacije u kojoj se ta zemlja nalazi – nastavio je Vance, prenosi TV mreža al-Arabiya.

(Kliker.info-agencije)