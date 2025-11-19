Američki portal Axios tvrdi : Bijela kuća u tajnosti dogovara plan za kraj rata. Konzultira se s Rusima

Trumpova administracija tajno formulira novi plan za okončanje rata u Ukrajini u konzultacijama s Rusijom, izvijestio je američki portal Axios, pozivajući se na američke i ruske dužnosnike.

Riječ je o planu od 28 tačaka inspiriranom planom američkog predsjednika Donalda Trumpa za prekid vatre u Gazi, navodi Axios. Slično planu za Gazu, prijedlog bi se sastojao od “mira u Ukrajini, sigurnosnih garancija, sigurnosti u Europi i budućih odnosa SAD-a s Rusijom i Ukrajinom”, navodi Axios.

Witkoff razgovarao sa savjetnikom Zelenskog

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff vodi formiranje plana i “opširno ga je raspravljao s ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim”, piše Axios, pozivajući se na američkog dužnosnika.

Pozivajući se na ukrajinskog dužnosnika, Axios je rekao da je Witkoff ranije ove sedmice u Miamiju razgovarao o planu s Rustemom Umerovom, savjetnikom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za sigurnost.

Američki dužnosnik također je kazao Axiosu da je Bijela kuća počela informirati europske dužnosnike o prijedlogu. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev Reutersa za komentar.

Planovi za summit u Budimpešti zasad su na čekanju

Dmitrijev je za Axios napomenuo kako je osnovna ideja uzeti načela o kojima su se Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin dogovorili na Aljasci u septembru i izraditi prijedlog “za rješavanje sukoba u Ukrajini, ali i za obnavljanje veze između SAD-a i Rusije te rješavanje sigurnosnih problema Rusije”.

“To je zapravo puno širi okvir, koji u osnovi govori: Kako konačno donijeti trajnu sigurnost Europi, ne samo Ukrajini”, istaknuo je. Tvrdi da je cilj izraditi pisani dokument u tom smislu prije sljedećeg susreta Trumpa i Putina. Planovi za summit u Budimpešti između čelnika zasad su na čekanju.

Ruski izaslanik poručio je da američka strana sada objašnjava “prednosti” svog trenutnog pristupa Ukrajincima i Europljanima. “To se događa u pozadini toga što Rusija definitivno ima dodatne uspjehe na bojnom polju”, dodao je, tvrdeći da utjecaj Moskve raste.

