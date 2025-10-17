Američki policajac iz Crne Gore uhapšen zbog sumnji za ilegalni boravak u SAD

Američka služba za imigraciju i carine (ICE) saopštila je 16. oktobra da je uhapsila Radula Bojovića iz Crne Gore, koji je radio u policijskoj upravi Hanover Parka, u predgrađu Chicaga u državi Ilinois.

Navodi se da je prekoračio boravak po B-2 turističkoj vizi zbog čega je priveden 15. oktobra 2025. u okviru akcija o sprovođenju imigracionog zakona.

Prema saopštenju Ministarstva za unutrašnju bezbjednost SAD (U.S. Department of Homeland Security – DHS) Bojoviću je viza istekla 31. marta 2015. čime je nezakonito boravio u zemlji više od deset godina.

Bojović je zaposlen u Policijskoj upravi Hanover Parka u januaru 2025. godine.

Prema tvrdnjama te policijske uprave on je prošao sve potrebne bezbjednosne kontrole, uključujući proveru kriminalne istorije sa državnom policijom Ilinoisa i FBI-jem.

Rodney Craig, gradonačelnik Hanover Parka, rekao je u četvrtak veče na opšinskom sastanku, prenosi CNN, da su provjere koje su izvršili FBI i državna policija Ilinoisa otkrile su da nema kriminalne prošlosti.

“Da policajac Bojović nije imao saveznu radnu dozvolu, ne bi bio zaposlen”, naveo je Craig.

Diplomirao je na policijskoj Akademiji za sprovođenje zakona u predgrađu (Suburban Law Enforcement Academy – SLEA) u avgustu 2025. objavljeno je na Facebook stranici Policijske uprave Hanover Park.

Zapisnici te Policijske uprave potvrđuju da je Radule Bojović u januaru 2025. dobio odobrenje Upravnog odbora penzionog fonda i da je imao pravo na početnu platu od skoro 79 hiljada dolara godišnje.

Iako je Bojovića uhapsila ICE zbog nezakonitog boravka, policijska uprava Hanover Parka ga je stavila na administrativni odmor dok se ne završe imigracioni postupci i ne reši njegov pravni status.

ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) je osnovana 2003. spajanjem istražnih i unutrašnjih odjeljenja bivše Carinske službe SAD i Službe za imigraciju i naturalizaciju. Ima više od 20.000 pripadnika i budžet od oko osam milijardi dolara.

Predsjednik SAD Donald Trump je drugi mandat 20. januara počeo nizom dekreta kako bi se zaustavio priliv iregularnih imigranata u Sjedinjene Države.

Na dan Trampove inauguracije, američki Senat s republikanskom većinom donio je prijedlog zakona kojim se zahtijeva od saveznih organa za sprovođenje zakona -pritvaranje iregularnih migranta osumnjičenih za krivična djela.

(Kliker.info-agencije)