U Pentagonu je održana konferencije za novinare o ratu u Iranu, na kojoj je ministar obrane Pete Hegseth iznio najnovije informacije o tijeku operacije “Epic Fury”. Pete Hegseth je svoje izlaganje u Pentagonu započeo isticanjem vojne moći SAD-a, za koju tvrdi da je u Iranu postigla “odlučujuće vojne rezultate”. Za operaciju “Epic Fury”, što je američki naziv za rat, Hegseth je rekao: “Riječ je o odvažnoj i opasnoj misiji, daru cijelome svijetu”.

Američki ministar obrane dodao je kako je pred Iranom sada “važan izbor”. Hegseth je poručio da Teheran ima “priliku sklopiti sporazum, dobar i mudar sporazum”.

Američka pomorska blokada sve je čvršća

Izjavio je da američka pomorska blokada iranskih luka “svakim danom postaje sve snažnija”. “Naša mornarica provodi ovu blokadu bez oklijevanja i bez isprika”, rekao je, dodavši da će se idućih dana blokadi pridružiti i drugi nosač zrakoplova.

Hegseth je istaknuo da blokada “postaje globalna”, što po njemu dokazuje i presretanje dvaju iranskih brodova u indo-pacifičkoj regiji koji su isplovili prije stupanja blokade na snagu. “Nitko ne može isploviti iz Hormuškog tjesnaca bilo kamo u svijetu bez dozvole američke ratne mornarice”, naglasio je. “Poruka režimu u Teheranu je: blokada se steže iz sata u sat. Mi imamo kontrolu. Ništa ne ulazi, ništa ne izlazi.”

“Odrecite se nuklearnog oružja ili gledajte kako vam se država raspada”

Nastavljajući izlaganje, poručio je da Teheran ima “otvoren prozor da donese mudru odluku”.

“Neka mudro izaberu za pregovaračkim stolom. Sve što trebaju učiniti jest na smislen i provjerljiv način odustati od nuklearnog oružja. U suprotnom, mogu gledati kako se krhko gospodarsko stanje njihovog režima urušava pod neumoljivim pritiskom američke moći”, rekao je. Hegseth je zatim ponovio američki i izraelski stav da “Iran nikada neće imati nuklearnu bombu”. Ponavljajući riječi Donalda Trumpa, kazao je: “S ovom blokadom, vrijeme nije na njihovoj strani”.

Hegseth Europi: Prestanite s konferencijama i primite se posla

Hegseth je rekao da su Europa i Azija “desetljećima profitirale od naše zaštite, no vrijeme besplatnog prijevoza je završilo”. “Amerika i slobodni svijet zaslužuju sposobne i odane saveznike, koji razumiju da savezništvo nije jednosmjerna, već dvosmjerna ulica”, kazao je.

“Ne računamo na Europu, no Hormuški tjesnac potrebniji je njima nego nama. Možda bi trebali manje pričati i održavati manje otmjenih konferencija po Europi te se primiti posla. Ovo je puno više njihova borba nego naša.”

“Smiješne konferencije u Europi”

Pete Hegseth ponovno se osvrnuo na europske saveznike. Na pitanje o nestašici mlaznog goriva u Europi i jesu li neke države ponudile pomoć SAD-u u Hormuškom tjesnacu, ministar obrane je bio kritičan.

“Europa i Azija desetljećima su imale koristi od naše zaštite, ali vrijeme besplatne vožnje je završilo”, rekao je Hegseth.

“Znam da se puno priča. Vidjeli ste – ja bih to nazvao – smiješnu konferenciju u Europi prošli tjedan, gdje su se okupili i razgovarali o tome da će razgovarati, i da će možda nešto poduzeti na kraju, kad sve bude gotovo. To još nisu ozbiljni napori”, rekao je Hegseth.

Dodao je da bi SAD pozdravio ozbiljne europske napore te ponovno istaknuo da su saveznici Washingtona zbog situacije u tjesnacu energetski ugroženiji od Amerike. “Mislim da je ovo poziv na buđenje. Poziv na buđenje za zemlje diljem svijeta. Ili ste sposobni ili niste. U suprotnom ste prepušteni na milost i nemilost zemlji poput Irana, a jedina vojska koja tu može nešto poduzeti je vojska Sjedinjenih Država”, zaključio je Hegseth.

(Kliker.info-agencije)