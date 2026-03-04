Američki ministar odbrane Pete Hegseth : Amerika pobjeđuje – odlučno, razorno i bez milosti

Američki ministar odbrane Pete Hegseth izjavio je tokom brifinga u Pentagonu: „Amerika pobjeđuje, odlučno, razorno i bez milosti“, prenosi BBC.

Hegseth je rezultate u protekla četiri dana opisao kao „nevjerovatne i zaista historijske“.

„Tek smo četiri dana u operaciji“, rekao je, ali je naglasio da će Sjedinjene Američke Države, „kao što je Trump rekao“, uzeti onoliko vremena koliko bude potrebno kako bi osigurale uspjeh misije.

„Oni su gotovi i to znaju“, rekao je, misleći na iranski režim. Dodao je da su američke snage počele „loviti, demontirati, demoralisati, uništavati i poraziti“ sposobnosti režima.

„Ovo nikada nije trebalo biti poštena borba – i nije poštena borba“, rekao je Hegseth, dodajući da SAD „udaraju Iran dok je na koljenima“.

„Dolaze novi i veći talasi. Tek smo počeli“, poručio je.

“Potpuna kontrola nad iranskim nebom”

Hegseth je nastavio svoje izlaganje rekavši da će za manje od sedmicu dana „dva najmoćnija vazduhoplovstva na svijetu“ – SAD i Izrael – „imati potpunu kontrolu nad iranskim nebom“, prenosi The Guardian.

„Letjet ćemo dan i noć, pronalazeći, locirajući i uništavajući projektile i odbrambenu industrijsku bazu iranske vojske“, rekao je Hegseth.

„Pronaći ćemo i neutralisati njihove lidere i vojne zapovjednike. Letjet ćemo iznad Teherana, iznad Irana, iznad njihovog glavnog grada, iznad IRGC-a, dok iranski lideri gledaju u nebo i vide samo američku i izraelsku zračnu moć. Svake minute svakog dana, dok ne odlučimo da je kraj. Iran neće moći ništa učiniti po tom pitanju.“

Istraga povodom napada na školu za djevojčice

Hegseth je također rekao da Sjedinjene Američke Države istražuju smrtonosni napad na školu za djevojčice Shajareh Tayyebeh u Minabu, ali nije dao dodatne detalje.

„Sve što mogu reći je da istražujemo to“, rekao je Hegseth. „Mi, naravno, nikada ne ciljamo civilne objekte, ali trenutno to provjeravamo i istražujemo.“

Prema iranskim državnim medijima, napad je odnio živote 168 osoba, dok je 95 povrijeđeno – brojke koje Guardian nije mogao zvanično potvrditi.

Hegseth je rekao da Iran više ne može ispaljivati rakete u količinama kao ranije te je istakao da SAD mogu nastaviti vojnu akciju protiv Irana onoliko dugo koliko bude potrebno.

„Neprijatelj više ne može ispaljivati količinu raketa kao prije – ni približno“, rekao je. „Ovaj sukob možemo lako održavati onoliko dugo koliko bude potrebno.“

Kina i Rusija ‘ne utiču’ na rat

„Nemam poruku za njih, i oni zapravo nisu faktor ovdje, i naše pitanje nije s njima“, rekao je Hegseth o Rusiji i Kini, koje imaju dugogodišnje diplomatske i trgovačke veze s Iranom, dok Moskva ima i vojne veze s Teheranom.

Američki ministar odbrane rekao je da je fokus SAD-a na okončanju onoga što je nazvao „nuklearnim ambicijama Irana“.

I Rusija i Kina kritikovale su američko-izraelske udare na Iran, pri čemu je Moskva navela da nije vidjela dokaze da Teheran razvija nuklearno oružje, dok je Peking pozvao na trenutno zaustavljanje napada.

“Iran nas ne može nadmašiti”

Hegseth je završio brifing izjavom da „mi određujemo ton i tempo ove borbe“, ali nije rekao koliko će sukob trajati.

„Jedino ograničenje koje imamo je želja predsjednika Trumpa da postigne specifične efekte u ime američkog naroda“, rekao je. „Možemo reći četiri sedmice, ali može biti šest, može biti osam, može biti tri. Na kraju, mi određujemo tempo i brzinu.“

Dodao je: „Kada kažemo da gas ide gore, gas ide gore i tako će ostati.“

(Kliker.info-FTV)