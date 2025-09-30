Američki ministar obrane generalima: “Pripremite se za rat” (Video)

Američki ministar obrane Pete Hegseth održao je u Pentagonu govor pred više od 800 najviših američkih vojnih zapovjednika – generala i admirala. Odmah na početku jasno je dao do znanja da planira radikalno promijeniti smjer.

“Era Ministarstva obrane je završila. Dobrodošli u Ratno ministarstvo”, rekao je Hegseth. “Misija Pentagona je ratovanje – priprema za rat i priprema za pobjedu, bez oklijevanja i bez kompromisa.”

Hegseth je naglasio da “nema vremena za igre” te poručio da je nužno odmah obnoviti američku vojnu industrijsku bazu, brodogradnju i domaću proizvodnju kritičnih komponenti.

“Ako želimo spriječiti i izbjeći rat, moramo se pripremiti sada. Vrijeme je sada, i razlog je hitan”, rekao je, dodajući da će idući mjesec održati poseban govor o brzim reformama u nabavi i inovacijama u vojsci.

“Pentagon je postao ‘woke’ ministarstvo, ali više neće”

Govoreći o vojnim kadrovima, Hegseth je optužio svoje prethodnike da su promovirali zapovjednike na temelju kvota, rase ili spola, umjesto sposobnosti.

“Izgubili smo kompas i postali smo ‘woke’ ministarstvo. Ali tome je kraj. Naši ratnici imaju pravo da ih vode najbolji i najsposobniji zapovjednici”, rekao je.

Za stanje u vojsci optužio je “neodgovorne i nepromišljene političare” koji su, kako je rekao, bili fokusirani na krive stvari.

Povratak strogim standardima

Jedna od glavnih poruka bila je obnova fizičkih i profesionalnih standarda u vojsci.

“Umorno je gledati postrojbe s vojnicima u lošoj formi. Jednako je neprihvatljivo gledati debele generale i admirale u Pentagonu. To je loša slika”, rekao je Hegseth.

Najavio je deset novih direktiva koje uključuju povratak najvišim muškim standardima za borbene pozicije, nove zahtjeve za fizičku spremu i vraćanje strogih pravila o brijanju.

“Gotovo je s erom bradonja i smiješnih liječničkih ispričnica za nebrijanje. Ako ne možete proći fizički test ili ne želite izgledati profesionalno, vrijeme je za novi posao ili novu profesiju”, rekao je.

“Nema više hodanja po jajima”

Hegseth je najavio i reformu unutarnjeg nadzora Pentagona – ureda glavnog inspektora, Ureda za jednake mogućnosti zapošljavanja i vojnog programa jednakih mogućnosti.

To je nazvao politikom “nema više hodanja po jajima”.

“Oslobađamo zapovjednike i dočasnike”, rekao je. “Morate znati da je ratnik pokraj vas u borbi sposoban, stvarno i fizički sposoban učiniti ono što je potrebno pod vatrom.”

“Pravo toksično vodstvo”

Posebno se osvrnuo na temu tzv. “toksičnih vođa”.

“Stvarno toksično vodstvo je promoviranje destruktivnih ideologija koje su suprotne Ustavu i zakonima prirode. Definicija toksičnog je izvrnuta naglavačke, a mi to ispravljamo”, rekao je Hegseth.

Najavio je potpunu reviziju definicija “toksičnog vodstva”, “zlostavljanja” i “maltretiranja” u vojsci, tvrdeći da su ti pojmovi “oružje koje je potkopavalo zapovjednike i dočasnike”.

“Ako me to čini toksičnim, neka bude”, dodao je.

Smjena generala i admirala

Hegseth je branio i svoju odluku da ubrzo nakon potvrde na čelo Pentagona smijeni više visokih časnika.

“Gotovo je nemoguće promijeniti kulturu s istim ljudima koji su je stvarali ili od nje imali koristi”, rekao je.

Dodao je da su ti časnici “samo slijedili političke naloge” te optužio “cijelu generaciju generala i admirala” da su papagajski ponavljali “apsurdnu tezu da je raznolikost naša snaga”.

Poručio je da je smjer jasan: “Van s Chiarellijima, McKenzijima i Milleyima” – referirajući se na bivšeg načelnika Združenog stožera Marka Milleyja, bivšeg zapovjednika Središnjeg zapovjedništva Franka McKenzieja i umirovljenog generala Petera Chiarellija.

“Anonimne pritužbe su kukavičluk”

Na kraju je pozvao na prekid prakse anonimnih kritika zapovjednika i vojske na društvenim mrežama.

“Anonimno žaljenje preko interneta ili tipkovnice nije vrijedno ratnika. To je kukavičluk koji se prerušava u savjest”, rekao je.

“Anonimne stranice na društvenim mrežama koje blate zapovjednike, demoraliziraju vojnike i potkopavaju jedinstvo postrojbi ne smiju se tolerirati.”