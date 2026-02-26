Američki kongresmen Robert Garcia: Zadržani dokumenti o navodima protiv Trumpa u slučaju Epstein

Američki kongresmen Robert Garcia optužio je Ministarstvo pravosuđa SAD-a da je tokom objave dokumenata iz istrage o Jeffreyju Epsteinu zadržalo više od 50 stranica FBI-jevih intervjua o navodima žene koja tvrdi da ju je predsjednik Donald Trump seksualno zlostavljao kao maloljetnicu.

Garcia, najviši demokrat u Odboru za nadzor Zastupničkog doma, naveo je da je ministarstvo objavilo samo prvi od četiri FBI-jeva intervjua sa ženom koja iznosi optužbe, dok preostale zapisnike, prema njegovim riječima, nije uključilo u javno dostupni arhiv od više od tri miliona stranica dokumenata povezanih s Epsteinom. Dodao je da činjenica da je FBI proveo više razgovora pokazuje da su vlasti navode smatrale dovoljno ozbiljnima za daljnju obradu.

Ministarstvo pravosuđa priopćilo je da provodi internu provjeru kako bi utvrdilo je li dio materijala nepravilno zadržan te da će, bude li to u skladu sa zakonom i zaštitom privatnosti, dodatni dokumenti biti objavljeni.

Ministarstvo je ranije isticalo da dio dokumentacije mora ostati povjerljiv radi zaštite identiteta žrtava i integriteta otvorenih istraga, kao i da objavljeni materijali sadrže i neutemeljene ili neprovjerene tvrdnje.

Iz Bijele kuće poručeno je da je Trump “u potpunosti oslobođen bilo kakve povezanosti s Epsteinom” te da protiv njega nisu podignute kaznene optužbe u vezi s tim slučajem. Američke pravosudne vlasti dosad nisu teretile predsjednika za kaznena djela povezana s Epsteinom.

Tokom suđenja Epsteinovoj suradnici Ghislaine Maxwell 2021. godine iznesena su svjedočenja i dokazi o Epsteinovim vezama s brojnim utjecajnim osobama iz politike, poslovnog i društvenog života, uključujući Trumpa. Sud, međutim, u tom postupku nije utvrđivao niti presuđivao o kaznenoj odgovornosti američkog predsjednika.

