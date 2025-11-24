Američki kongresmen Michael Turner u Sarajevu : Mir se ne smije uzimati zdravo za gotovo (Video)

Američki kongresmen Michael Turner i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt obratili su se javnosti nakon sastanka održanog danas u Sarajevu.

Turner, koji predvodi američku delegaciju u posjeti Bosni i Hercegovini, ranije je stigao u Ured visokog predstavnika (OHR) zajedno s kongresmenom Donaldom Norcrossom i drugim članovima delegacije, gdje je održan niz sastanaka povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Nakon sastanka upriličena je ceremonija otkrivanja ploče “Trg dejtonskog mira”, uz potpisivanje povelje posvećene tri decenije mira u Bosni i Hercegovini.

Visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da, tri desetljeća nakon potpisivanja Dejtona, poruka ostaje ista – mir se mora braniti. Naglasio je da je spomen-ploča, postavljena povodom obljetnice, više od simbola, te da nasljeđe Dejtonskog sporazuma mora ostati utkano u institucije Bosne i Hercegovine.

– Ime grada Dejtona zauvijek će imati veliki značaj u BiH. Mir se ne smije nikada uzimati zdravo za gotovo. Mislim da ćemo vidjeti da cijelo Sarajevo i BiH žele da se prisjećaju Dejtona. Ime vašeg grada nikada se nije koristilo učestalo kao što je u BiH. Moramo naglasiti šta stoji iza Dejtona. Vaša posjeta danas šalje jasnu i snažnu poruku. Posvećenost SAD ustavnom poretku ostaje nekolebljiva i jaka. Dejton je okončao rat, a njegov značaj nije prestao prije 30 godina – on i dalje održava stabilnost. Dok obilježavamo 30 godina mira, moramo priznati i našu odgovornost da taj mir čuvamo i branimo, kazao je Schmidt.

Kongresmen Mike Turner istaknuo je da je za njega i njegovu zajednicu bila velika čast biti domaćin pregovorima koji su okončali rat u BiH. Prisjetio se da su čak i djeca iz njegove zajednice slala čestitke pregovaračima, te da je Dejton postao međunarodno prepoznatljiv simbol mira.

– Mir u BiH je ipak krhak. Obilježili smo 30. godišnjicu i jako cijenim što ste vi, gospodine Schmidt, bili tu. U kritičnom smo trenutku i jako je važna saradnja naše dvije države kako bi se sačuvao mir. Čast mi je što mogu posjetiti BiH i uraditi sve što mogu za ovu zemlju. Naći ćemo dobro mjesto za ovu ploču, poručio je Turner.

