Američki kongresmen Michael Turner u Sarajevu : Mir se ne smije uzimati zdravo za gotovo (Video)
Američki kongresmen Michael Turner i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt obratili su se javnosti nakon sastanka održanog danas u Sarajevu.
Turner, koji predvodi američku delegaciju u posjeti Bosni i Hercegovini, ranije je stigao u Ured visokog predstavnika (OHR) zajedno s kongresmenom Donaldom Norcrossom i drugim članovima delegacije, gdje je održan niz sastanaka povodom 30. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Visoki predstavnik Christian Schmidt poručio je da, tri desetljeća nakon potpisivanja Dejtona, poruka ostaje ista – mir se mora braniti. Naglasio je da je spomen-ploča, postavljena povodom obljetnice, više od simbola, te da nasljeđe Dejtonskog sporazuma mora ostati utkano u institucije Bosne i Hercegovine.
– Ime grada Dejtona zauvijek će imati veliki značaj u BiH. Mir se ne smije nikada uzimati zdravo za gotovo. Mislim da ćemo vidjeti da cijelo Sarajevo i BiH žele da se prisjećaju Dejtona. Ime vašeg grada nikada se nije koristilo učestalo kao što je u BiH. Moramo naglasiti šta stoji iza Dejtona. Vaša posjeta danas šalje jasnu i snažnu poruku. Posvećenost SAD ustavnom poretku ostaje nekolebljiva i jaka. Dejton je okončao rat, a njegov značaj nije prestao prije 30 godina – on i dalje održava stabilnost. Dok obilježavamo 30 godina mira, moramo priznati i našu odgovornost da taj mir čuvamo i branimo, kazao je Schmidt.
– Mir u BiH je ipak krhak. Obilježili smo 30. godišnjicu i jako cijenim što ste vi, gospodine Schmidt, bili tu. U kritičnom smo trenutku i jako je važna saradnja naše dvije države kako bi se sačuvao mir. Čast mi je što mogu posjetiti BiH i uraditi sve što mogu za ovu zemlju. Naći ćemo dobro mjesto za ovu ploču, poručio je Turner.
(Kliker.info-agencije)
