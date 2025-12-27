Američki istraživači tvrde : Znamo gdje Putin razmješta Orešnik, može gađati ciljeve širom Evrope

Zaključak istraživača uglavnom je u skladu s nalazima američke obavještajne službe, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem, koji je govorio pod uslovom anonimnosti kako bi podijelio informacije koje nisu bile odobrene za javno objavljivanje.

Ruski predsjednik Vladimir Putin jasno je dao do znanja da u Bjelorusiji planira rasporediti rakete srednjeg dometa Orešnik, s procijenjenim dometom do 5.500 kilometara, no tačna lokacija prethodno nije objavljena, javlja Hina.

Raspoređivanje Orešnika dodatno bi istaknulo sve veću ovisnost Kremlja o prijetnji nuklearnim oružjem, budući da pokušava obeshrabriti članice NATO-a da opskrbljuju Kijev oružjem koje može pogoditi duboko unutar Rusije, rekli su neki stručnjaci. Ruska ambasada u Washingtonu nije odmah odgovorilo na zahtjev za komentar, dok je bjeloruska ambasada odbila komentarisati.

Državna novinska agencija Belta citirala je u srijedu ministra odbrane Viktora Krenjina koji je rekao da raspoređivanje Orešnika neće promijeniti ravnotežu snaga u Evropi i da je to “odgovor na agresivne akcije Zapada”. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar, a CIA je odbila komentarisati.

Istraživači Jeffrey Lewis iz Instituta za međunarodne studije Middlebury u Kaliforniji i Decker Eveleth iz istraživačke i analitičke organizacije CNA u Virginiji rekli su da su svoje nalaze o raspoređivanju Orešnika temeljili na snimkama satelitske kompanije Planet Labs, koje su pokazale karakteristike koje odgovaraju ruskoj strateškoj raketnoj bazi.

Lewis i Eveleth tvrde da su 90 posto sigurni da će mobilni lanseri Orešnika biti stacionirani na bivšoj zračnoj bazi u blizini Kričeva, oko 307 kilometara istočno od glavnog grada Bjelorusije Minska i 478 kilometara jugozapadno od Moskve.

Moskva je ispitivala konvencionalno naoružani Orešnik protiv cilja u Ukrajini u novembru 2024. Putin se hvali da ga je nemoguće presresti zbog brzina koje navodno prelaze deset Machova. “Putin planira rasporediti oružje u Bjelorusiji kako bi proširio njegov domet dalje u Evropu”, rekao je John Foreman, stručnjak Chatham Housea koji je služio kao britanski vojni ataše u Moskvi i Kijevu.

Foreman je rekao da takav potez vidi i kao reakciju na planirano stacioniranje konvencionalnih projektila SAD-a u Njemačkoj sljedeće godine, što uključuje hipersonični projektil srednjeg dometa Dark Eagle.

Putin je nakon sastanka sa svojim bjeloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u decembru 2024. rekao da bi Orešnik mogao biti stacioniran u Bjelorusiji u drugoj polovini ove godine, što je dio revidirane strategije u kojoj Moskva prvi put od Hladnog rata postavlja nuklearno oružje izvan svog teritorija.

Lukašenko je prošle sedmice rekao da su prvi projektili raspoređeni, bez navođenja lokacije, dodavši da će u Bjelorusiji biti smješteno do deset Orešnika. Američki istraživači procijenili su da je lokacija dovoljno velika da primi samo tri lansera i da bi drugi mogli biti smješteni na drugoj lokaciji.

Lewis je rekao da raspoređivanje Orešnika u Bjelorusiji naglašava kako rusko stacioniranje nuklearnog oružja izvan svog teritorija šalje “političku poruku” o povećanom oslanjanju na njih.

“Možete li zamisliti da u Njemačkoj postavimo nuklearno naoružani Tomahawk umjesto samo konvencionalnih? Nema vojnih razloga za postavljanje sistema u Bjelorusiji, samo političkih”, rekao je Lewis.