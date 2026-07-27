Američki glumac Mark Ruffalo napao je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, rekavši da smjena glavnog tužioca Međunarodnog krivičnog suda (ICC) ne može prikriti njegove zločine u Gazi.

“Ti si homicidni manijak, Benjamine Netanyahu”, rekao je.

Naglasio je da lobiranje za smjenu Karima Khana, koji je izdao nalog za hapšenje Netanyahua 2024. godine, ne znači da “ratni zločini nestaju ili da je tvoja krivica smanjena”.

Ruffalo: Netanyahu je homicidni manijak, neće izbjeći pravdu

Ruffalo je dodao da izraelski lider “neće promijeniti historiju lobiranjem” i da će zauvijek biti pamćen po svojim postupcima. “Nećeš izbjeći pravdu”, rekao je glumac.

Komentari američkog glumca uslijedili su nakon što je Netanyahu pozdravio Khanovu smjenu. Države članice ICC-a glasale su u petak za smjenu glavnog tužioca zbog optužbi za seksualni napad, što je Khan negirao.

Khan je izdao naloge za hapšenje Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti tokom ofanzive (nakon napada Hamasa na Izrael u kojem je ubijeno 1.300 ljudi) u kojoj je od oktobra 2023. godine u Gazi ubijeno više od 73.000 ljudi, dok je enklava potpuno uništena.

Ruffalo, jedan od najglasnijih holivudskih zagovornika palestinskih prava, više puta je situaciju u Gazi nazvao genocidom i etničkim čišćenjem, što je procjena brojnih agencija UN-a i organizacija za ljudska prava.

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