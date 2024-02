Američki glasači zabrinuti zbog godina predsjedničkih kandidata : “Starost naših kandidata je izuzetno zabrinjavajuća”

Mnogi birači su nezadovoljni takvim izborom. Anketa ABC News i Ipsosa ranije ovog mjeseca pokazala je da 59 odsto Amerikanaca smatra da su oba pretpostavljena kandidata prestara da bi služili još jedan mandat.

“Čini se da sve ukazuje na to da se većina Amerikanaca ne raduje reprizi 2020. godine”, rekao je politikolog sa Univerziteta Georgia Charles Bullock za Glas Amerike. “Ako bi bilo koja strana mogla da dođe do kvalitetnog, mlađeg kandidata, ta osoba bi pobijedila ubjedljivo”.

Majka iz Connecticuta, Rebecca Urrutia se slaže.

“Starost naših kandidata je izuzetno zabrinjavajuća”, rekla je ona. “To je dokaz da se naš dvopartijski sistem potpuno urušio i sagorio.”

“Da li glasamo za dvojicu muškaraca koji imaju 80 godina ili glasamo za ljude koje su izabrali da budu njihovi potpredsjednici”, upitala je ona. “Nije nevjerovatna šansa da neće moći da završe svoj mandat zbog demencije, senilnosti ili drugih zdravstvenih razloga. Nešto u našem sistemu je pokvareno i moramo to da popravimo.”

Kako se to dogodilo?

Robert Collins, profesor urbanih studija i javne politike na Univerzitetu Dillard u New Orleansu, vjeruje da se Amerikanci osjećaju kao da nemaju pravi izbor.

“Za mnoge od nas to izgleda kao situacija iz ‘Povratka u budućnost'”, rekao je on za Glas Amerike, pozivajući se na kultni holivudski film iz 1985. “To je izbor između ista dva stara momka koje smo imali prošli put, i mnogi Amerikanci se pitaju kako se to dogodilo i da li to znači da nešto nije u redu sa našom demokratijom.”

Collins kaže da starost kandidata nije trend, već da se jednostavno tako desilo.

“Mislim da niko u posljednjih nekoliko izbornih ciklusa nije rekao: ’Hajmo da tražimo najstarije momke!'”, rekao je i nasmijao se. “Naprotiv, desilo se da je Trumpova poruka najviše odjeknula među republikancima, a da je Biden bio kompromisni kandidat sa primarnih izbora 2020. prepunih mlađih demokratskih kandidata.”

Bullock sa Univerziteta Georgia vjeruje da su strukture američkog političkog sistema djelimično krive što su popularni kandidati stariji.

“Neki dio ovog problema se mora pripisati načinu na koji se Kongres bira”, rekao je on. “Gerrymandering (praksa manipulacije granicama političkih okruga unutar države u namjeri da se određenoj političkoj stranci pruži politička prednost, prim. nov) je stvorio manje konkurentne okruge. To, u kombinaciji sa nepostojanjem ograničenja mandata u Kongresu, znači da imate političare koji mogu ostati na funkciji decenijama, a da nikada ne budu ozbiljno osporeni. Rezultat je da je stariji veći dio rukovodstva naše zemlje, a ne samo naši predsjednički kandidati.”

Potencijalni uticaj

Bez obzira na razloge, godine su pitanje na ovim izborima.

Sedamdesetjednogodišnja Norma Rodrigues iz Miamija na Floridi kaže da to nije u redu.

“Kao što godine ne bi trebalo da budu problem ni na jednom radnom mjestu kada ne utiču na kapacitet, ne bi trebalo da budu važne ni u politici”, rekla je ona za Glas Amerike. “Umjesto toga, trebalo bi da glasamo za osobine poput karaktera, empatije i povjerenja.”

Rodrigues kaže da revanš između dva starija kandidata ne ukazuje na pokvaren politički sistem, iako ukazuje na nedostatak.

“Mislim da to ilustruje nedostatak političkog angažmana među mlađim generacijama Amerikanaca”, objasnila je ona. “Možda je to uzrokovano dubokim razočaranjem kandidatima ili onim što su njihovi izabrani zvaničnici uspjeli da postignu poslije preuzimanja dužnosti”.

Percepcija starosti između kandidata

Dok je razlika u starosti između predsjednika Bidena i bivšeg predsjednika Trumpa manja od četiri godine, razlika u tome kako Amerikanci gledaju na njihove godine je velika.

Anketa ABC Newsa i Ipsosa koja je pokazala da 59 odsto Amerikanaca misli da su oba kandidata prestara, a dodatnih 27 odsto je reklo da je samo Biden prestar. Nasuprot tome, samo tri odsto Amerikanaca je reklo da je samo Trump prestar da bi ponovo služio.

“Bilo to pošteno ili ne, mislim da Amerikanci doživljavaju da je Biden znatno stariji od Trumpa”, objasnio je Collins sa Univerziteta Dillard. “Njegov hod je malo tvrđi, njegov govor je malo sporiji, a on je mekši od Trumpa. To je problem koji njegova kampanja treba da shvati kako da riješi”.

Demokratska glasačica Deborah Theobald iz američke države Georgije kaže da su godine kandidata “definitivno veliki problem” za nju na ovim izborima, ali da je očigledno su “ova dvojica sve između čega moramo da biramo”.

“Možda bi umjesto toga trebalo da razgovaramo o kompetenciji”, nastavila je ona. “Biden se okružuje sjajnim ljudima i ima potpredsjednicu koja je spremna, ako ona mora da preuzme. Trump je, s druge strane, pokušao da objesi svog posljednjeg potpredsjednika tokom pobune 6. januara i generalno je nesposoban za zapošljavanje. Zato glasam za Bidena.”

Theobald je mislila na to što Trump nije zahtijevao od svojih pristalica da odstupe kada su počeli da skandiraju “Objesi Mikea Pencea” tokom nereda 6. januara.

Republikanska glasačica Jill Dani sa Floride želi mlađeg kandidata, ali će ostati pri Trumpu u odnosu na Bidena.

“Mislim da je Republikanskoj stranci potrebno novo lice da vodi stranku, zbog čega ću glasati za Nikki Haley na primarnim izborima”, rekla je Dani za Glas Amerike. “Ali ako je Trump pobijedi, budite uvjereni da ću glasati za njega na opštim izborima. Ovi izbori i uklanjanje Bidena i demokrata su previše važni da bi ih preskočili.”

(Kliker.info-Glas Amerike)