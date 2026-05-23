Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa mogla bi uskoro imenovati novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, a prema informacijama iz diplomatskih krugova, za tu funkciju predložen je penzionisani brigadni general Ronald Johnson.

Johnson je nominiran za ambasadora SAD-a u BiH, a riječ je o čovjeku sa bogatim vojnim i međunarodnim iskustvom.

Ronald Johnson dolazi iz savezne države Massachusetts, a tokom višedecenijske karijere u američkim marincima obavljao je brojne komandne i međunarodne dužnosti.

Obrazovanje je stekao na Franklin Pierce Collegeu u New Hampshireu, dok je vojnu obuku završavao kroz prestižne američke vojne škole, uključujući Marine Corps Command and Staff College i Naval War College.

Karijeru u marincima započeo je početkom osamdesetih godina, a služio je i u američkoj bazi Guantanamo Bay na Kubi.

Johnson je učestvovao u više međunarodnih misija i vojnih operacija, uključujući Zaljevski rat, operacije “Pustinjski štit” i “Pustinjska oluja”, kao i misije Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju.

Tokom karijere radio je i na pitanjima sigurnosti Centralne Azije, komandovao marinskim jedinicama te učestvovao u operacijama u Iraku i evakuaciji američkih državljana iz Bejruta.

Nakon penzionisanja 2010. godine osnovao je konsultantsku kompaniju Mares Associates LLC koja sarađuje sa državama Bliskog istoka, Evrope, Afrike i Južne Amerike.

Johnson je tokom vojne karijere odlikovan brojnim priznanjima, među kojima su Legion of Merit, Bronze Star Medal i Combat Action Ribbon.

Ronald Johnson je izuzetno blizak Donaldu Trumpu, koji ga smatra odanim i pouzdanim čovjekom. Ova nominacija predstavlja preokret u američkom odnosu prema Bosni i Hercegovini jer bi on bio prvi politički (nestranački/ne-karijerni) ambasador SAD-a u Sarajevu, nakon što su tu funkciju decenijama obavljale isključivo profesionalne karijerne diplomate, saznaje “Slobodna Bosna”.

Johnson je navodno sam tražio od Trumpove administracije nominaciju za Bosnu i Hercegovinu, što pokazuje da u Sarajevo ne dolazi po automatizmu State Departmenta, već s ličnim političkim planom.

Primarni motiv Johnsonovog dolaska, prema diplomatskim izvorima, jeste razvoj namjenske industrije u BiH i privlačenje američkog privatnog kapitala. U tom kontekstu ne treba zaboraviti ni izgradnju Južne plinske interkonekcije.

Kao politički imenovan ambasador s direktnom linijom prema Bijeloj kući, Johnson će imati veću autonomiju od svojih prethodnika (poput Michaela Murphyja). To znači manje pregovaranja kroz birokratizovane kanale State Departmenta, a više pragmatičnih, direktnih i oštrih dogovora s lokalnim političkim liderima.

Ukratko, slanjem generala marinaca, Trumpova administracija pokazuje da u Bosni i Hercegovini želi čvrst, stabilan i operativno efikasan američki utjecaj koji se neće izgubiti u birokratskim procedurama.

(Kliker.info-agencije)