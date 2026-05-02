General-pukovnik Stephen Sklenka, zamjenik komandanta američkog marinskog korpusa za instalacije i logistiku, rekao je na sajmu Modern Day Marine Expo 2026 u Washingtonu da bi potencijalni sukob između SAD-a i Kine bio daleko ozbiljniji od trenutno zaustavljenog sukoba s Iranom, izvijestio je TWZ.

„Kina je ravnopravan protivnik“

„Ne postoji veća prijetnja od Narodne Republike Kine“, rekao je Sklenka. „Ne slušajte te gluposti o tome da su oni gotovo ravnopravni protivnik. Oni su ravnopravni protivnik jer nam pariraju po gotovo svakoj mjeri nacionalnog utjecaja.“

Sklenka je prethodno služio kao zamjenik komandanta američke Indo-pacifičke komande i rekao je da se u toj ulozi dobro upoznao s načinom razmišljanja kineskog predsjednika Xi Jinpinga i njegovim namjerama.

Prema njegovim riječima, Xijeva vizija je da „sruši međunarodni poredak“ i zamijeni Sjedinjene Američke Države kao globalnog lidera. Dodao je da je kineski pristup pomogao u oblikovanju vlastitog razumijevanja modernog ratovanja, posebno na Pacifiku i protiv ravnopravnog protivnika.

Pouke iz sukoba s Iranom

Sklenka je kao upozorenje naveo iskustva iz Operacije Epic Fury. Prema njegovim riječima, u tom sukobu, SAD su uspjele dostaviti snage u područje operacija putem zraka i mora koje su uglavnom bile neosporne, ali je Iran ipak uspio nanijeti štetu američkim snagama i saveznicima.

„Prošla su otprilike dva mjeseca od početka borbenih operacija Epic Furyja. Nažalost, naši vojnici su ranjeni i ubijeni u iranskim napadima. Lansirali su stotine dronova i balističkih raketa na naše baze i naše saveznike u regiji – Izrael, Saudijsku Arabiju, Katar, Kuvajt i Jordan“, rekao je Sklenka.

Prema njegovim riječima, ovo pokazuje da se američke baze više ne mogu smatrati sigurnim administrativnim uporištima.

„Moramo početi gledati na naše baze kao na borbene formacije, jednako važne kao divizije, zračna krila i ekspedicijske jedinice marinaca“, rekao je.

„Iran je pokazao šta sila srednje veličine može učiniti.“

Američki general je rekao da je Iran pokazao da čak i sila srednje veličine može ozbiljno ugroziti vojno superiornijeg protivnika.

„Kao organizacija koja uči, moramo se zapitati kako možemo svaku lekciju iz ovog sukoba primijeniti dalje i kako možemo osigurati da smo podjednako spremni za sukob s Kinom“, rekao je.

Zatim je upozorio da bi izazovi u sukobu s Kinom bili mnogostruko veći.

„Razmislite o složenosti problema s kojima se suočavamo u slučaju Irana, a zatim se zapitajte…“ „Sami sebi recite kako ćemo reagovati kada se suočimo sa zemljom koja ima drugi najveći BDP na svijetu“, rekao je Sklenka. „Iran nema ni približno kinesku ekonomsku snagu. Nema njihovu industrijsku bazu. A posebno ne njihov tempo vojne modernizacije.“

Kineska industrijska prednost

Sklenka tvrdi da kineska proizvodna baza u posljednjih 10 do 15 godina nadmašuje američku.

„Xi je na ratnoj nozi. U to nema sumnje“, rekao je. „Oslanja se na industrijsku bazu koja proizvodi više od svijeta u brodovima i čeliku, rijetkim mineralima, satelitima i municiji.“

Posebno je istakao kineske kapacitete brodogradnje.

„Kineski kapaciteti brodogradnje navodno su 230 puta veći od američkih“, rekao je Sklenka. Dodao je da je Kina više nego udvostručila izgradnju nuklearnih podmornica i da brzo širi svoj arsenal balističkih i krstarećih raketa.

„Njihov nuklearni arsenal najbrže raste na svijetu. Razvijaju nove, inteligentne oblike ratovanja. Koriste vještačku inteligenciju, rojeve dronova i istražuju kognitivne i inovativne domene kako bi postigli nadmoć“, rekao je.

U svojoj procjeni, Kina gradi vojsku osmišljenu za dominaciju u Pacifiku, ali i šire, dugoročno gledano.

„Ne žele dijeliti vodstvo“

Sklenka vjeruje da su namjere Kine jasne.

„Žele povratiti ono što nazivaju Srednjim kraljevstvom i povratiti ono što smatraju svojim pravim mjestom u svijetu“, rekao je. „Nisu zainteresirani da dijele tu poziciju s nama ili bilo kim drugim. Stav generalnog sekretara Xija je da je došlo njihovo vrijeme.“

Dodao je da se američka vojska mora prilagoditi ovoj promjeni.

„Niko od nas u uniformi danas nije morao djelovati u svijetu u kojem nas u svakoj oblasti istovremeno izaziva zaista ravnopravni protivnik“, rekao je Sklenka. „Govorimo o kopnenoj i ekstra-kopnenoj oblasti, kinetičkoj i ne-kinetičkoj. Morat ćemo se boriti.“ da se dođe do borbe.’

Upozorio je da se SAD ne mogu oslanjati na obrasce iz 1980-ih i 1990-ih.

’Historija je dokazala, a naše trenutne operacije potvrđuju, da društvo koje može najuspješnije projicirati i održati moć i održavati svoje snage, na kraju pobjeđuje.’

Sklenka je posebno upozorio na ranjivost američkih vojnih instalacija, kako u inostranstvu tako i na američkom tlu. Prema njegovim riječima, povećanje zaliha municije, nabavka novih sistema naoružanja ili razvoj vještačke inteligencije neće biti dovoljno ako snage ne mogu ni napustiti bazu.

„Sposobnost mobilizacije i raspoređivanja počiva na spremnosti naših instalacija. Ovo je koncept kojim se tek sada ozbiljno počinjemo baviti“, rekao je.

Naglasio je da baze, stanice i vojna uporišta treba posmatrati kao „prve linije odlučujućeg terena“, a ne samo kao logističku pozadinu.

„Ne govorim samo o bazama u prvom ostrvskom lancu. Naše instalacije na teritoriji SAD izložene su ne-kinetičkom napadu. Takvi napadi će biti jednako onesposobljavajući i strateški važni kao i svaki kinetički napad“, rekao je.

Prvi udari mogli bi biti kibernetički

Prema Sklenki, početak mogućeg budućeg rata možda neće izgledati onako kako se često zamišlja.

„Prvi hici sljedećeg rata vjerovatno neće biti ispaljeni u Južnom kineskom moru ili Tajvanskom moreuzu“, rekao je. „To bi mogao biti kibernetički napad na elektroenergetsku mrežu u našoj bazi, kampanja dezinformacija usmjerena na vojne porodice ili roj dronova koji polijeću u blizini jedne od naših instalacija.“

Kao posebnu prijetnju naveo je lokalne napade dronovima.

“Moramo se boriti za baze”

Sklenka je zaključio da američke vojne instalacije treba tretirati kao borbene platforme.

“Mislim da moramo početi tretirati naše instalacije kao borbene platforme”, rekao je. “Potrebna su nam najbolja rješenja za borbu protiv dronova. Moramo prestati samo pričati o tome i početi ih isporučivati.”

Dodao je da su potrebni otporniji energetski sistemi, rezervne komunikacije, ojačana infrastruktura i sigurnije mreže.

“Potrebna nam je integrirana odbrana baza i za sve to nam je potrebna pomoć industrije”, rekao je Sklenka. “Nećemo se boriti samo iz naših baza. U mnogim slučajevima borit ćemo se za ove baze. To je novi koncept za nas i moramo ga početi prihvatati.”

