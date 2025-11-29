Američki ekspert Kurt Bassuener tvrdi: Milorad Dodik nije promijenio svoju poziciju!

Američki analitičar Kurt Bassuener, osnivač utjecajne think tank organizacije Vijeće za politiku demokratizacije (DPC) sa sjedištem u Berlinu, te dobar poznalavac prilika u BiH, u razgovoru za Fokus tvrdi da Milorad Dodik i nakon skidanja američkih sankcija nije promijenio svoju poziciju.

“Svako ko je to očekivao bio je vjerovatno obuzet pustim željama. Pitanje je koliko operativnog prostora Dodik i drugi političari iz BiH imaju da ostvare svoje lične i stranačke interese na štetu javnog interesa. Što se tiče američke politike u budućnosti, čak i da je postojala volja da se ponovo primijene sankcije za napade na Dayton i ustavni poredak nakon “deeskalacije”, koliko ja razumijem, za njihovu pripremu je potrebno vrijeme. I ne računam na to da će ta volja postojati”, rekao je Bassuener.

Uloga Upravnog odbora PIC-a

Mišljenja je da je uloga SAD-a u svijetu sve više trgovačka i sebična, kao i nepouzdana u očima saveza koji datiraju još iz 1949. godine.

“Dakle, pravo pitanje bi trebalo biti šta će EU i ostatak demokratskog svijeta – Velika Britanija, Kanada, Japan u Upravnom odboru PIC-a, ali i širi krug zemalja od onog koji mi u DPC-u nazivamo Evropa+ – učiniti u ovom kontekstu? Za razliku od slučaja s Ukrajinom, ne vidim dokaze o prilagođavanju novoj realnosti u pogledu BiH ili ostatka Zapadnog Balkana, barem ne u smislu strateške koherentnosti”, kazao je Bassuener.

Prokomentirao je i netom održane prijevremene izbore za predsjednika RS. S tim u vezi naveo je da je njegova predizborna zabrinutost bila da će, s obzirom na Dodikov ulog, SNSD iskoristiti svaki dostupni “administrativni resurs” kako bi osigurao pobjedu.

“Preliminarni izvještaj ODIHR-a čini se da to potkrepljuje svojom izjavom da su uslovi na terenu bili neravnopravni. Iako tvrdnje o prevari još nisu riješene, vrlo mala razlika za Sinišu Karana u službenim podacima navodi me na pomisao da će SDS i Blanuša uložiti žalbe”, istaknuo je Bassuener.

Dva Dodika i feudalne vođe

Milorad Dodik je iste večeri nakon izbora izjavio da “su htjeli ukloniti Dodika, sada imaju dva Dodika”, a Bassuenera smo upitali za komentar na ovo.

“To je njegovo uobičajeno ekstravagantno hvalisanje – ali nije iznenađenje. Oduvijek je bilo očigledno da je Karan bio surogat za Dodika, kao i premijer. Ali iako je ova permutacija modela nova, suština nije – niti se odnosi samo na SNSD. Stranački lideri su feudalne vođe svojih feudalnih posjeda u Daytonskom sistemu, i strukturalno i onako kako je dozvoljeno da se prenosi tokom proteklih 20 godina bez ozbiljne primjene na međunarodnom planu”, kazao je naš sagovornik.

A. Dučić (Fokus)