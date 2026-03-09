hamburger-icon

Kliker.info

Američki državni sekretar Marco Rubio: “Svijet će biti sigurniji” kada misija u Iranu bude završena

Nazad na početnu Pretplati se na RSS

Američki državni sekretar Marco Rubio: “Svijet će biti sigurniji” kada misija u Iranu bude završena

09 Marta
16:00 2026
Štampaj Podijeli s prijateljima

Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će svijet „biti sigurnije i bolje mjesto kada ova misija bude završena“.

Govoreći na događaju u Washingtonu, Rubio je rekao da su SAD uključene u misiju usmjerenu na „najvećeg uzimača talaca na svijetu, vodećeg sponzora terorizma na svijetu – režim u Iranu“.

On kaže da su ciljevi misije jasni i uključuju uništavanje „sposobnosti ovog režima da lansira rakete… uništavanje fabrika koje proizvode te rakete i uništavanje njihove mornarice“.

„Na dobrom smo putu da ostvarimo taj cilj“, rekao je.

„Svaki dan ovaj režim u Iranu ima manje raketa, ima manje lansera, njihove fabrike rade manje, a njihova mornarica se sistematski uništava.“

(Kliker.info-Vijesti)

Podijeli

Komentari

Nazad na vrh Komentariši članak
Još nema komentara

Komentariši

Napiši komentar

Nazad na vrh

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
Obavezna polja su označena *

Intervjui

Kolumne

© 2013 Copyright Kliker.info. Sva prava zadržana.
Developed by LEFTOR

Učitava se

Zatvori prozor

Učitavanje u toku. Molimo pričekajte

Ovo može potrajati par sekundi
Idi na alatnu traku