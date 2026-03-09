Američki državni sekretar Marco Rubio: “Svijet će biti sigurniji” kada misija u Iranu bude završena

Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da će svijet „biti sigurnije i bolje mjesto kada ova misija bude završena“.

Govoreći na događaju u Washingtonu, Rubio je rekao da su SAD uključene u misiju usmjerenu na „najvećeg uzimača talaca na svijetu, vodećeg sponzora terorizma na svijetu – režim u Iranu“.

On kaže da su ciljevi misije jasni i uključuju uništavanje „sposobnosti ovog režima da lansira rakete… uništavanje fabrika koje proizvode te rakete i uništavanje njihove mornarice“.

„Na dobrom smo putu da ostvarimo taj cilj“, rekao je.

„Svaki dan ovaj režim u Iranu ima manje raketa, ima manje lansera, njihove fabrike rade manje, a njihova mornarica se sistematski uništava.“

