Američki državni sekretar Marco Rubio: Pripremamo plan za slanje međunarodnih snaga u Gazu

26 Oktobra
06:05 2025
Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da američki dužnosnici provode konzultacije o mogućoj UN-ovoj rezoluciji ili međunarodnom sporazumu kojima bi se odobrilo slanje međunarodnih snaga u Pojas Gaze i da će o tome razgovarati sutra u Kataru.

“Mnoge zemlje izrazile su interes za sudjelovanjem na nekoj razini – bilo monetarnoj ili u vidu ljudstva ili oboje – i trebat će to (UN-ovu rezoluciju ili međunarodni sporazum) jer to njihovi nacionalni zakoni zahtijevaju”, rekao je Rubio novinarima u avionu  na putu između Izraela i Katara.

“Imamo cijeli tim koji radi na nacrtu toga.”

Administracija predsjednika Donalda Trumpa želi da arapske države pridonesu financijskim sredstvima i ljudstvom multinacionalnim snagama koje će održavati mir u Pojasu Gaze.

Izrael se protivi sudjelovanju turskih snaga.

(Kliker.info-Hina)

