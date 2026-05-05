Američki državni sekretar Marco Rubio upozorio je da bi Iran, ako razvije nuklearno oružje, predstavljao ozbiljnu prijetnju globalnoj sigurnosti, naglašavajući da bi “držao svijet kao taoca”. Govoreći na konferenciji za novinare u Bijeloj kući, Rubio je rekao da međunarodna zajednica ne može ignorisati takav scenario.

“S nuklearnim oružjem, učinili bi svijetu isto što sada rade u Hormuškom moreuzu”, rekao je Rubio, dodajući da predsjednik Donald Trump smatra neshvatljivim da iko ne vidi takav ishod kao neprihvatljiv rizik.

Pitanje iranskog nuklearnog programa ostaje jedna od ključnih tačaka sporenja u pregovorima. Washington insistira na garancijama da će Teheran ograničiti svoje aktivnosti, dok Iran tvrdi da ima pravo obogaćivati ​​uranijum u civilne svrhe. Trump je prošle sedmice rekao da dogovor nije moguć bez jasnog odricanja od nuklearnog oružja.

“Operacija protiv Irana je završena, prioritet je Hormuz”

Rubio je također potvrdio da je završena američka vojna operacija protiv Irana, pokrenuta u februaru i nazvana “Epski bijes”. Naglasio je da se SAD sada fokusiraju na operaciju “Projekt Sloboda”, čiji je cilj osigurati siguran prolaz trgovačkih brodova kroz Hormuški tjesnac.

Američka administracija smatra da Iran pokušava uspostaviti kontrolu nad ovom ključnom pomorskom rutom i nametnuti nova pravila plovidbe, što Rubio odbacuje kao neprihvatljivo. “Ne smijemo dozvoliti da postane normalno da Iran napada trgovačke brodove i postavlja mine”, upozorio je.

Također je naglasio da je trenutno američko vojno prisustvo u regiji odbrambene prirode. “Mi ne pucamo prvi, ali ćemo odgovoriti na svaki napad”, rekao je, dodajući da operacija predstavlja “zaštitni štit” za brodove i prvi korak ka potpunom otvaranju tjesnaca.

O situaciji u Libanu

Rubio je također branio politiku ekonomskog pritiska na Iran putem sankcija i pomorske blokade, ocjenjujući da su takve mjere neophodne za zaštitu globalne trgovine i sigurnost civila. Upozorio je da su hiljade mornara iz raznih zemalja trenutno blokirane u regiji, suočavajući se s nestašicom hrane, vode i osnovnih potrepština.

Dodao je da su brojne zemlje već zatražile pomoć od Sjedinjenih Američkih Država u oslobađanju svojih brodova i vraćanju slobode plovidbe kroz jedan od najvažnijih svjetskih trgovinskih koridora.

Govoreći o širem regionalnom kontekstu, Rubio je ocijenio da je moguće postići trajni mirovni sporazum između Izraela i Libana, iako je upozorio da će taj proces biti dug i zahtjevan, posebno zbog utjecaja Hezbolaha.

Sjedinjene Američke Države, zaključio je, ostaju posvećene diplomatskim naporima, ali i zaštiti ključnih globalnih interesa u regiji.

(Kliker.info-agencije)