Sjedinjene Američke Države se nadaju da će uvjeriti Kinu da preuzme aktivniju ulogu i izvrši pritisak na Iran da promijeni svoje postupke u Zaljevu, rekao je američki državni sekretar Marco Rubio. Rubiova izjava dolazi uoči službene posjete američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu, a prenijeta je u intervjuu za Fox News emitiranom u srijedu, piše Reuters.

Pritisak na Teheran uoči posjete Pekingu

Američki državni sekretar izrazio je svoje gledište u intervjuu s voditeljem Seanom Hannityjem. Iako nije precizirao koju tačno ulogu Kina treba igrati, njegova izjava sugerira da Washington vidi Peking kao partnera koji može utjecati na Teheran da odustane od svojih trenutnih aktivnosti u regiji.

Rubiova izjava dolazi u trenutku kada Washington i Teheran nastavljaju razgovore o mogućem sporazumu, čak i dok američki predsjednik Donald Trump kaže da je najnoviji iranski prijedlog “neprihvatljiv”. Uprkos tome, američki potpredsjednik JD Vance rekao je da vjeruje da se u pregovorima postiže napredak.

“Mislim da napredujemo. Fundamentalno pitanje je hoćemo li postići dovoljan napredak da ispunimo predsjednikovu crvenu liniju?”, rekao je Vance novinarima u Bijeloj kući. Dodao je da Trumpova administracija želi osigurati da Iran “nikada ne dobije nuklearno oružje”.

Detalji pregovora iz iranske perspektive

Istovremeno, Mahmoud Nabavian, član iranskog pregovaračkog tima, predstavio je detalje nedavnih pregovora u Islamabadu, izvještava Al Jazeera pozivajući se na agenciju ISNA. Prema njegovim tvrdnjama, SAD su od Irana zahtijevale potpuno otvaranje Hormuškog moreuza i uklanjanje svih materijala obogaćenih do 60 posto.

Zauzvrat, Washington je navodno ponudio oslobađanje šest milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Nabavian je također prenio izjavu predsjednika iranskog parlamenta Mohammada Baghera Ghalibafa, koji je upozorio da bi Iran mogao “sravniti sa zemljom svu infrastrukturu u regiji za manje od pola dana”.

Tvrdnje o zaokretu SAD-a

Prema Nabavianu, nakon kontakta s Trumpom, Vance je predložio nastavak pregovora na osnovu američkog plana, s čime se iranska strana složila. Međutim, on tvrdi da je tada američki potpredsjednik iznenada najavio da Trump neće prihvatiti takav sporazum, što je, prema iranskoj strani, u suprotnosti s kasnijim američkim tvrdnjama o napretku pregovora.

