Američki diplomata u UN-u ambasador Robert Wood: Rezolucija o Srebrenici je važna da se takva zvjerstva ne bi ponovila

„To je mrlja na međunarodnoj savjesti. Do nas je da pokažemo da nismo zaboravili ljude, Bosnu i druge narode koji su doživjeli slične vrste masakra i genocida”, rekao je Wood za Glas Amerike u sjedištu Ujedinjenih nacija.

Ukazao je da je ta rezolucija najvažnija za bosanski narod.

„To je način da se pomogne kako bi se stavila tačka na užasne događaje iz tog perioda. Postoje strane koje ne dijele naše mišljenje o rezoluciji i učinku koji nastojimo da postignemo. To je za žaljenje, ali sa druge strane, mislimo da je važno za sve i za bosanski narod da se to, na neki način, okonča. Do toga, zapravo, nikada neće doći za one koji su izgubili članove porodice”, rekao je američki diplomata Wood.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija razmatraće prijedlog rezolucije o Srebrenici i izjasniti se o nacrtu tog dokumenta u četvrtak 23. maja, rečeno je Glasu Amerike u svjetskoj organizaciji.

Zasjedanje će biti održano u 10 časova po američkom, odnosno 16 sati po srednjeevropskom vremenu.

Rezolucijom o Srebrenici 11. juli bio bi proglašen Međunarodnim danom sejćanja na genocid počinjen nad Bošnjacima u tom području tokom rata na prostoru Bosne i Hercegovine od 1992. do 1995.

Kako je precizirano Glasu Amerike u Ujedinjenim nacijama, za usvajanje nacrta rezolucije potrebna je prosta većina članica Generalne skupštine – što uobičajeno iznosi 97 država od 193, koliko ih ukupno ima.

Kada je riječ o nacrtu teksta dokumenta u koji je Glas Amerike imao uvid – izmjene, koje su predložile države tokom konsultacija, trebalo bi da budu unijete u pasuse preambule, dok bi glavni pasusi trebalo da ostanu nepromijenjeni.

Također, za Glas Amerike je precizirano da bi u konačnoj verziji nacrta rezolucije trebalo da se nađe odrednica da se 2025. obilježava 30. godišnjica genocida u Srebrenici.

„U kojoj je izgubljeno najmanje 8.372 života, hiljade su raseljene, a porodice i zajednice uništene”, navedeno je u prijedlogu teksta u koji je Glas Amerike imao uvid.

Period uoči zakazane debate i glasanja obilježile su konsultacije u sedištu UN, aktivno lobiranje njenih zagovarača i protivnika, kao i oštri istupi kritičara u kojima su prednjačili ruski, srpski i predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta – Republike Srpske.

Rusija se žustro protivi, zahtevajući povlačenje tog dokumenta. U New Yorku, u koordinaciji sa Srbijom, aktivno lobira za to.

Zvanični Beograd, uprkos postojanju više presuda međunarodnih sudova kojima je potvrđeno da je u Srebrenici 1995. počinjen genocid nad Bošnjacima to ne priznaje i karakteriše događaj kao zločin masovnih razmjera.

Međunarodni sud pravde u Hagu, presudom iz 2007. donijetom po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Savezne Republike Jugoslavije, utvrdio je odgovornost Srbije, koja – prema mišljenju suda – nije spriječila i kaznila zločin genocida u Srebrenici jula 1995, dok su istom presudom direktnim izvršiocima genocida označeni vojska i policija Republike Srpske.

Tom presudom masovna ubistva više od 8.000 građana bošnjačke nacionalnosti u Bosni i Hercegovini definisana su kao genocid i utvrđeno da tadašnje vlasti u Beogradu nisu počinile, učestvovale, niti podsticale izvršenje genocida tokom rata u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995.

Na doživotni zatvor osuđeni su nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić.

Rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija nisu obavezujuće, ali se tumači da imaju političku težinu i odražavaju stavove članica tog tijela o pitanju ili temi u vezi sa kojom su usvojene.

