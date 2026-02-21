Američki ambasador u Izraelu Mike Huckabee: „Izrael ima biblijsko pravo preuzeti cijeli Bliski istok” (Video)

Američki ambasador u Izraelu, Mike Huckabee, izjavio je u razgovoru s Tuckerom Carlsonom da Izrael ima biblijsko pravo da preuzme cijeli Bliski istok – ili barem njegov najveći dio, prenosi The Guardian.

„Bilo bi u redu kada bi uzeli sve“, rekao je Huckabee u intervjuu objavljenom u petak. Imenovan od strane administracije predsjednika Donalda Trumpa i bivši guverner savezne države Arkansas, Huckabee je s Carlsonom razgovarao o tumačenjima starozavjetnih spisa unutar američkog kršćansko-nacionalističkog pokreta.

Pozivanje na Stari zavjet

Carlson, koji je nedavno iznio osporene tvrdnje da je bio zadržan na aerodromu u Tel Avivu, upitao je Huckabeea o biblijskom stihu u kojem Bog obećava Abrahamu da će njegovi potomci dobiti zemlju „od egipatske rijeke do velike rijeke Eufrata – zemlju Kenita, Kenizita, Kadmonita, Hetita, Perižita, Refaita, Amorejaca, Kanaanaca, Girgašana i Jebusejaca“.

Carlson je istakao da bi to područje, prema savremenoj geografiji, obuhvatalo „u suštini cijeli Bliski istok“. „Levant… Izrael, Jordan, Sirija, Liban – kao i veliki dijelovi Saudijske Arabije i Iraka“, rekao je Carlson.

Huckabee je odgovorio: „Nisam siguran da bi išlo baš tako daleko, ali bio bi to veliki komad zemlje.“

Dodao je: „Izrael je zemlja koju je Bog dao, kroz Abrahama, narodu koji je izabrao. To su bili narod, mjesto i svrha.“

Na Carlsonovo direktno pitanje ima li Izrael pravo na tu zemlju, Huckabee je odgovorio: „Bilo bi u redu kada bi uzeli sve.“

Spor na aerodromu i političke reakcije

Intervju s Huckabeeom snimljen je u Izraelu tokom putovanja koje je izazvalo pažnju javnosti nakon što je Carlson tvrdio da je doživio „bizaran“ tretman na aerodromu Ben Gurion Airport. Međutim, izraelski i američki zvaničnici saopćili su da je prošao rutinsku sigurnosnu provjeru. Carlson sve češće dovodi u pitanje američku podršku Izraelu, što ga je, prema ocjenama analitičara, pomjerilo iz centra ka rubu pokreta MAGA.

S druge strane, Huckabee zastupa tradicionalniju, snažno proizraelsku konzervativnu poziciju. Nakon što je Carlson iznio tvrdnje o neuobičajenom tretmanu u Tel Avivu, bivši izraelski premijer Naftali Bennett nazvao je bivšeg voditelja Fox Newsa „kukavicom“.

„Sljedeći put kada bude govorio o Izraelu kao da je neki stručnjak, samo zapamtite da je taj čovjek lažnjak!“, napisao je Bennett na platformi X u srijedu.

Huckabee je, također na X-u, poručio: „SVIMA koji ulaze ili izlaze iz Izraela (kao i iz svake druge zemlje) provjeravaju se pasoši i rutinski postavljaju sigurnosna pitanja.“

Uprava izraelskih aerodroma saopćila je u objavi na X-u u srijedu: „Tucker Carlson i njegova pratnja nisu bili pritvoreni, zadržani niti ispitivani.“

(Kliker.info-FTV)