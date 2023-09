Američki ambasador na Kosovu: Naoružana grupa na sjeveru je bila obučena i organizovana

“Još uvijek radimo na tome da shvatimo kako i ko je odgovoran i zašto. Ali vidjeli ste snimke vojne opreme i planove koji su pravljeni. To nije bila grupa građana koja se spontano okupila da izrazi svoju zabrinutost. To je bila obučena i organizovana grupa. To implicira da iza njih stoji neka vrsta strukture, s obzirom na obuku i opremu. Želimo da se ovaj događaj razjasni i da oni snose odgovornost”, rekao je Hovenier novinarima, nakon sastanka sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmanijem 26. septembra.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 24. septembra da su napadači lokalni Srbi sa Kosova, “koji više ne mogu da trpe Kurtijev teror” (premijera Kosova Aljbina Kurtija). Na pitanje novinara odakle Srbima sa Kosova uniforme, Vučić je rekao to nisu uniforme srpske vojske niti policije, te da se one mogu “nabaviti” na tržištu.

“Jedini krivac za ono što se dogodilo na Kosovu je Aljbin Kurti”, rekao je Vučić uz kritike upućene Zapadu da su “licemjerni”, kada je riječ o Kosovu.

U selu Banjska kod Zvečana maskirane i uniformisane osobe su ubile policajca Afrima Bunjakua, a nekoliko drugih povrijedile. U razmjeni vatre policija je ubila trojicu napadača srpske nacionalnosti, dok je njih šest uhapšeno. Dan kasnije, 25. septembra u Banjskoj je uhapšeno još dvoje, ali se još uvijek istražuje da li su oni povezani sa napadom koji se dogodio.

Policija Kosova je tokom pretrage terena oko Banjske pronašla arsenal teškog naoružanja, bombe, zolju, uniforme i druge predmete, te automobile i oklopno vozilo.

Ministar unutrašnjih poslova Kosova Dželjalj Svečlja je optužio Milana Radoičića, potpredsjednika Srpske liste, da je organizovao i učestvovao u napadu.

Svečlja je 26. septembra objavio video uz tvrdnje da se na njemu vidi da je Radoičić bio među uniformisanim naoružanim licima koji su se sukobili sa policijom Kosova u manastiru Banjska.

Do sada je u njegovu odbranu javno stajala Srpska lista ali i sam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ovoga puta se niko nije oglašavao oko navoda da je Radoičić umešan u nerede na sjeveru Kosova.

Na pitanje novinara da prokomentariše objavljeni snimak koji je objavio Svečlja, ambasador Hovenier je rekao da ne može ni da potvrdi, ni da demantuje njegovu autentičnost. Dodao je da u vezi dešavanja 24. septembra postojala dobra koordinacija između Kosova i predstavnika međunarodne zajednice.

“To je bila prijetnja Kosovu, narodu Kosova i imalo je tragične posljedice”, rekao je Hovenier.

Upitan šta očekuje od dijaloga Kosova i Srbije nakon napada na policiju, Hovenier je rekao da očekuje implementaciju sprovođenja Sporazuma o normalizaciji odnosa. Podvukao je da je “krhki mir” upravo razlog zbog kog bi dvije strane više trebale da se angažuju u procesu dijaloga, kojim posreduje EU.

Kosovo i Srbija su krajem februara prihvatili Sporazum o normalizaciji odnosa na prijedlog EU a sredinom marta usaglasili Aneks za njegovu implementaciju.

Ovaj sporazum ne predviđa priznanje Kosova od strane Srbije, ali bi trebao da riješi brojna otvorena pitanja.

Pored ostalog, Kosovo bi Srbima na Kosovu trebalo da pruži određeni nivo samomenadžiranja, dok bi Srbija trebala da prihvati kosovske simbole i da ne dovodi u pitanje teritorijalni integritet Kosova.

