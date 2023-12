Američki ambasador Murphy: Nećemo sa strane posmatrati kako Dodik rastvara i vodi BiH u sukob

Neću nagađati šta će Sjedinjene Američke Države uraditi u budućnosti kao odgovor na kontinuirane antidejtonske aktivnosti. Ukoliko Milorad Dodik smatra da će SAD sa strane sjediti i posmatrati kako on rastvara zemlju i vodi je ka sukobu – on griješi, poručio je u Dnevniku D – Michael J. Murphy, ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Upitan kako zaustaviti Dodikove stalne secesionističke prijetnje i antidržavno djelovanje, ponovio je stav da SAD podržavaju teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH.

„Mi smo tu dijelom da branimo Dejtonski mirovni sporazum i državu BiH. I ustav je vrlo jasan to je jedinstvena, suverena država koja se sastoji od dva entiteta i tri konstitutivna naroda i ostalih. Republika Srpska je entitet u BiH, dakle nema pravo, odnosno ustav ne predviđa da se ona otcijepi“, pojasnio je Murphy.

Kaže da je SAD i dosad bio jasan da je spreman odgovoriti na aktivnosti koji prijete teritorijalnom integritetu BiH i državi BiH.

„Insistirali smo na odgovornosti lidera zbog antidejtonske retorike i djelovanja sa našim sankcijama u proteklih par godina. Prijetnje secesijom, napadi na ustavni poredak, odbijanje da se ispoštuju sve institucije Dejtona, uključujući Ured visokog predstavnika i visokog predstavnika – to su antidejtonska djelovanja. Neću nagađati šta ćemo uraditi u budućnosti kao odgovor na kontinuirane antidejtonske aktivnosti“, ističe ambasador Murphy.

Ističe da je Dejton, prije svega, okončao rat, užasnu tragediju i to je jako značajno. Također, postavio je osnove na kojim se može nadograditi BiH, kazao je.

„Postignut je napredak od Dejtona, fizički napredak, to možete vidjeti u Sarajevu koje izgleda sve bolje i bolje, ali postignut je i institucionalni napredak. Izgradili smo jedinstvene oružane snage, obavještajnu agenciju, agenciju za indirektno oporezivanje. Ima i drugih primjera i ne treba to baš tako olako zanemariti, ali jako puno posla je ostalo nedovršeno u BiH – da se ojača demokratija, da ekonomija doživi rast, da se nastavi da se bori protiv korupcije, energetska sigurnost. Da bi se postigao napredak, SAD čvrsto podržava sve te ciljeve i jako puno smo ulagali u proteklih 30 godina u BiH, više od dvije milijarde dolara da pomognemo da se postigne napredak u ostvarivanju svih tih ciljeva, da bi zemlja bila bliže članstvu u euroatlantskim institucijama, ali to samo po sebi nije dovoljno“, naveo je Murphy.

Prema njegovim riječima, da bi došlo do napretka, politički lideri trebaju uraditi mnogo bolje svoj posao, da rade za zajedničko dobro, na konsenzusu, kompromisu.

„Nigdje u Dejtonskom sporazumu ne stoji da politički lideri trebaju da kradu, ili da trebaju da koriste zapaljivu retoriku, da prakticiraju politiku podjela, ili da trebaju sopstvene uske finansijske interese stavljati ispred interesa građana BiH. Razlog zašto nije došlo do napretka koji smo svi željeli vidjeti ovdje – zbog odluka koji su donosili politički lideri. Oni snose odgovornost za sadašnju situaciju kada je riječ o demokratiji i ekonomiji“, kategoričan je Murphy.

Fokus angažmana SAD-a neće se promijeniti zbog Putinovih izjava

U Dnevniku D prokomentirao je i izjavu Vladimira Putina da se ruska ocjena situacije u BiH u potpunosti podudara sa stavovima vodstva RS-a.

“SAD su bile dosad i ostaju najjači partner BiH i njen najveći prijatelj. U proteklih 30 godina centar našeg angažmana je bio teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter BiH. Fokus našeg angažmana se nije promijenio niti će se promijeniti zbog izjava koji daju lokalni politički akteri ili neko iz neke druge zemlje poput predsjednika Rusije. U određenoj mjeri ono što je Putin danas kazao nije novo. Ruska ambasada ovdje je davala slične izjave oko situacije u BiH. Te izjave su pogrešne, netačne, zasnovane na pogrešnim informacijama i pravnim fantazijama. I to se ne mijenja zato što se to govori u Moskvi ili u ambasadi ovdje“, poručio je Murphy.

Mi teritorijalne prijetnje integritetu BiH uzimamo jako ozbiljno, navodi dalje Murphy.

„Bez obzira dolaze li iz zemlje ili van nje. Mi ćemo uraditi ono što smo uradili i prethodnih 30 godina u BiH. Djelovat ćemo u zaštiti i odbrani teritorijalnog integriteta BiH. Radit ćemo svaki dan na raznoraznim pitanjima na način koji će povećati šanse da zemlja ide ka euroatlantskim institucijama. To neće promijeniti naše prijateljstvo prema ovoj zemlji i ljudima – to je trajna kategorija“, podcrtao je on.

Ocjena rada domaćih vlasti na svim nivoima

Puno je posla pred bh. vlastima, istakao je.

„Mora se unaprijediti klima za privatni sektor koji može pomoći da dođe do ekonomskog rasta u zemlji, da se otvore nova radna mjesta. Korupcija je ozbiljna prijetnja demokratiji i ekonomiji i budućem prosperitetu BiH. Postoji potreba da se ojačaju demokratski institucije u BiH, reforme izbornog procesa, ljudi moraju biti uvjereni da će se njihov glas brojati kako su i glasali. To nije jednostavno, za nešto će biti potrebno više vremena. Potrebna je trajna posvećenost političkih lidera ovdje da grade konsenzus i postižu kompromis. SAD žele i više i bržeg napretka. Iako jeste bilo napretka, ali nedovoljno“, kaže američki ambasador.

Je li BiH zaslužila zeleno svjetlo

Odgovorio je i na pitanje je li BiH zaslužila zeleno svjetlo za otvaranje pregovora.

“Ne mogu predviđati šta će donijeti EU. SAD od početka podržavaju integraciju zemlje u euroatlantske institucije – EU i NATO. Mi smatramo da BiH jeste i uvijek će biti dijelom transatlantske zajednice zemalja, kulturološki, historijski, ekonomski. Izazov je od tog članstva u zajednici kako prijeći u članstvo u institucijama. Mi smo podržali odluku EU da se odobri kandidatski status BiH. Znamo da je to geopolitička odluka, ali je bila ispravna. Važan signal ljudima ove zemlje, posebno za vrijeme međunarodnih tenzija, bitno je bilo reći da ste vi dio porodice i da ćete formalno biti dio tih institucija jednog dana“.

Sada je izazov, kaže Murphy, uraditi preostali dio posla, a to zahtijeva promjenu pristupa kod nekih političkih lidera kada je riječ o reformama.

Naglašava da je rješavanje pitanja državne imovine jako važno.

„Mi smo svi smatrali da će se to dosad riješiti, to sprečava ekonomski rast i investicije. Pošto su naredne godine izbori, jedna od najvažnijih stvari za lidere ove zemlje da riješe pitanje integriteta izbornog procesa. Vidjeli smo da je prevara problem na izborima, posebno u izborima za predsjednika RS. Postoji urgentna potreba da se to riješi. Korupcija je rak društva i ona slabi zemlju i demokratiju. Predstavlja prijetnju ekonomiji. Poduzetnici moraju imati okruženje u kojem znaju sa sigurnošću da će dobiti dozvole za poslovanja u razumnom roku“, objašnjava Murphy.

Smatra da su sporni zakoni koji se u NSRS-u usvajaju korak nazad.

„Jako nas brinu pokušaji u RS-u da se zatvori prostor za civilno društvo, da se zastrašuju novinari, da se spriječi opoziciji da govori“, navodi on.

Bakir Izetbegović se promijenio, a ne SAD

Na pitanje koji su razlozi kritika upućenih Bakiru Izetbegoviću, kaže:

“Imamo dobre radne odnose sa SDA i radimo sa članovima stranke. SDA je imala i ima jako važnu ulogu u oblikovanju BiH i to shvatamo i to poštujemo. Sjećam se saradnje sa Sulejmanom Tihićem, to je čovjek integriteta, spreman da rizikuje da bi izgradio mir i pomirenje. Shvatao je važnost izgradnje države BiH, da je to najbitnija misija. Shvatao je važnost jačanja demokratije, borbu protiv korupcije. Nažalost, to se promijenilo, Bakir Izetbegović nije bio spreman raditi na tim pitanjima na način na koji smo mi željeli. Mi smo otvoreni da sarađujemo sa strankom i članovima stranke koji žele da urade ispravnu stvar. On voli da kaže da su SAD napustile BiH, da smo se promijenili, mi nismo to, naša politika je jasna, ne zasniva se na ličnostima. On se promijenio. On je stavio lične i finansijske interese iznad interesa stranke i zemlje, žao mi je što se to desilo. To nigdje nije jasnije nego način na koji je upravljao OSA-om. To je užasno za zemlju, podrivalo je jako važnu reformu“, poručio je američki ambasador.

Crna lista

Govorio je i o učinku američke crne liste.

“Kada je riječ o utjecaju sankcija, mnogi ljudi nalaze skupe advokate u Washingotnu da se skinu sa te liste. Dakle ono što kažu u javnosti, nema veze s onim što se dešava iza scene, što mi govori da imaju konkretan utjecaj na one koji su sankcionirani. Imaju finansijski utjecaj – jako je teško otvarati bankovne račune, vaditi kreditne kartice, pristupati internet stranicama, ne mogu putovati u SAD, ali teže je putovati i u neka druga mjesta“, naveo je Murphy.

To je važna poruka onima koji razmišljaju da poduzimaju antidejtonske, koruptivne aktivnosti da postoje posljedice, ističe Murphy.

Na skali od 1 do 10, borbu bh. vlasti protiv korupcije ocijenio je sa 2 ili 3.

„Nije to bilo dobro. Pogledajte međunarodne indekse, BiH dobija sve lošije i lošije ocjene. Političari prečesto lične finansijske interese stavljaju ispred interesa zemlje ili birača“, kazao je on.

Mi želimo da BiH uspije, poručio je Murphy na kraju razgovora u Dnevniku D.

(Kliker.info-FTV)