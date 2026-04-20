Dramatične slike sa Bliskog istoka : Američka vojska objavila video zauzimanja iranskog broda. Iran najavio osvetu ! (Video)

Američka komanda za Bliski istok (CENTCOM) objavilo je snimku na kojoj se vidi kako američki marinci iz helikoptera upadaju na teretni brod Touska, koji plovi pod iranskom zastavom.

“Američke snage koje djeluju u Arapskom moru provele su mjere pomorske blokade protiv teretnog broda pod iranskom zastavom koji je pokušavao ploviti prema iranskoj luci, 19. aprila .

Razarač s navođenim raketama USS Spruance (DDG 111) presreo je M/V Tousku dok je prelazio sjevernim dijelom Arapskog mora brzinom od 17 čvorova na putu do Bandar Abbasa u Iranu. Američke snage izdale su više upozorenja i obavijestile brod pod iranskom zastavom da krši američku blokadu.

Nakon što posada Touske nije postupila u skladu s ponovljenim upozorenjima tokom šest sati, Spruance je naredio brodu da evakuira svoju strojarnicu. Spruance je onesposobio Touskinu propulziju ispalivši nekoliko metaka iz 5-inčnog topa MK 45 razarača u Touskinu strojarnicu. Američki marinci iz 31. ekspedicijske jedinice marinaca kasnije su se ukrcali na brod koji nije u skladu s propisima, a koji je i dalje u američkom pritvoru.

Američke snage djelovale su namjerno, profesionalno i proporcionalno kako bi osigurale poštivanje propisa. Od početka blokade, američke snage su naredile 25 komercijalnih brodova da se okrenu ili vrate u iransku luku”, stoji u priopćenju Američke središnje komande .

Američka središnja komanda objavila je naknadno i video koji prikazuje marince kako helikopterom napuštaju amfibijski jurišni brod USS Tripoli (LHA 7) i prelijeću preko Arapskog mora kako bi se ukrcali i zaplijenili M/V Tousku.

“Marinci su se 20. aprila spustili na brod pod iranskom zastavom nakon što je raketni razarač USS Spruance (DDG 111) onesposobio Touskin pogon kada trgovački brod nije postupao u skladu s ponovljenim upozorenjima američkih snaga tokom šest sati”, stoji u saopštenju .