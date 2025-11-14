Američka kongresmenka Anna Paulina Luna traži da se slučaj “Sarajevo safari ” istraži u njenoj zemlji: “To nećemo tolerisati!”

Republikanska zastupnica u Predstavničkom domu Kongresa Sjedinjenih Američkih Država Anna Paulina Luna oglasila se nakon što je tužilaštvo u Milanu pokrenulo istragu tragom navoda da su imućni iz više zemalja plaćali za snajpersko ubijanje civila tokom opsade Sarajeva od 1992. do 1995.

Ukazala je da je inicirala da se i u SAD-u ispitaju ovi navodi te da je u kontaktu s Konzulatom Bosne i Hercegovine, kao i Ambasadom Italije u SAD-u.

“Plaćanje za pucanje u civile, a još gore u djecu, nivo je zla koji naša zemlja ne može i neće tolerirati. I italijanska i bosanska vlada će podijeliti sve informacije o svim Amerikancima koji bi mogli biti umiješani. Ako postoje Amerikanci koji su u to umiješani, zaslužuju biti optuženi i procesuirani”, poručila je kongresmenka Anna Paulina Luna.

Naime, u dokumentarnom filmu “Sarajevo Safari”, autora Mirana Zupaniča iz Slovenije, prikazanom na festivalu dokumentarnog filma AJB Doc 2022. u Sarajevu, tvrdi se da su uglavnom imućne osobe iz Italije i još nekoliko država plaćale Vojsci Republike Srpske (VRS) za dolazak na položaje ove vojske oko Sarajeva da bi snajperom ubijale civile. Navodno su to uglavnom činili iz zabave.

Tragom ovih navoda, tadašnja gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić (SDP) je podnijela krivičnu prijavu kako bi se ovi navodi istražili. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prije tri godine formiralo predmet o ovom slučaju. Tužilaštvo u Milanu je prije nekoliko dana pokrenulo istragu.

(Kliker.info-Slobodna Bosna)