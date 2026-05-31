Sjedinjene Američke Države (SAD) pažljivo razmatraju da li nedavno ponašanje lidera Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika dostiže prag da on ponovo bude uvršten na listu sankcionisanih osoba, rečeno je za N1 Sarajevo iz Ambasade SAD u Sarajevu.

Naglasili su da SAD “nastavljaju da prate ponašanje svih aktera i stranaka, uključujući bivšeg predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, i zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada je to potrebno, u skladu s izvršnim naredbama i zakonima, kada se upuste u radnje koje narušavaju stabilnost i povećavaju tenzije”.

Dodik je u posljednje vrijeme u više navrata ponovo negirao održivost države BiH i najavljivao secesiju Republike Srpske.

Iz Ambasade SAD-a su za N1 Sarajevo potvrdili da neprestano prate svaki korak političkih aktera, stavljajući poseban fokus na bivšeg predsjednika Republike Srpske.

Potvrdili su da se unutar američkih institucija vodi ozbiljna debata o tome da li su posljednje izjave i istupi u javnosti svih aktera i stranaka, uključujući Dodika dovoljan razlog za aktiviranje novog kruga kazni.

“Sjedinjene Američke Države pažljivo razmatraju da li nedavno ponašanje ispunjava prag za ponovno uvrštavanje na listu sankcionisanih u skladu s postojećim ovlašćenjima”, poručili su iz Ambasade SAD.

Podsjetili su da su Dodik i drugi zvaničnici Republike Srpske bili pod udarom američkih sankcija zbog “destabilizujućih aktivnosti”, te da su skinuti s američke “crne liste” u oktobru 2025. godine “poslije konkretnih koraka koje je RS preduzela da bi smanjila tenzije i ukinula neustavne zakone koji su pokrenuli sankcije”.

