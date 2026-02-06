Američka ambasada potvrdila : Napreduje projekat Južne plinske interkonekcije u FBiH

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini saopćila je da je ostvaren napredak u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, nakon sastanka održanog sa stručnim predstavnicima političkih stranaka u Federaciji BiH i nadležnim federalnim ministarstvima.

Kako je navedeno u saopćenju Ambasade SAD-a, na sastanku su učestvovali stručni predstavnici pet stranaka vladajuće koalicije u FBiH, zajedno s Federalnim ministarstvom energije, rudarstva i industrije te Federalnim ministarstvom prostornog uređenja. Tom prilikom finaliziran je nacrt izmjena Zakona o Južnoj interkonekciji, koji bi uskoro trebao biti upućen političkim liderima na razmatranje i odobrenje.

„Rad na gasovodu Južna interkonekcija napreduje. Današnji sastanak bio je važan korak ka usaglašavanju zakonskog okvira potrebnog za nastavak realizacije ovog strateškog projekta“, poručili su iz Ambasade SAD-a.

Jedan od ključnih energetskih projekata

Projekat Južne plinske interkonekcije smatra se jednim od ključnih energetskih projekata za Bosnu i Hercegovinu, jer bi omogućio diverzifikaciju izvora snabdijevanja prirodnim gasom, jačanje energetske sigurnosti te smanjenje zavisnosti od jednog dobavnog pravca.

Sjedinjene Američke Države godinama pružaju političku i tehničku podršku ovom projektu, ističući njegov značaj za energetsku stabilnost i ekonomski razvoj zemlje.

(Biznisinfo)