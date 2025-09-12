Američka ambasada potvrdila : John Ginkel preuzeo dužnost otpravnika poslova SAD-a u BiH

Prethodno je bio i zamjenik šefa misije u Ambasadi SAD u Kijevu, Ukrajina, te zamjenik šefa misije u Dušanbeju, Tadžikistan. U međunarodnim institucijama radio je kao zamjenik političkog savjetnika u Misiji SAD pri OSCE-u, a diplomatsku karijeru gradio i u Ambasadi SAD u Rigi, Letonija.