Američka ambasada potvrdila : John Ginkel preuzeo dužnost otpravnika poslova SAD-a u BiH

12 Septembra
16:17 2025
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini saopćila je da je John Ginkel preuzeo dužnost otpravnika poslova u Sarajevu u septembru 2025. godine.

Kako je navedeno u saopćenju Ambasade SAD-a u BiH, Ginkel je iskusan američki diplomata s bogatim radnim iskustvom na Zapadnom Balkanu. Tokom karijere obnašao je niz važnih dužnosti, uključujući mjesto zamjenika šefa misije u Ambasadi SAD u Beogradu (2021–2024), političkog savjetnika u Prištini (2008–2011) te vicekonzula u Sarajevu (2005–2006).

Prethodno je bio i zamjenik šefa misije u Ambasadi SAD u Kijevu, Ukrajina, te zamjenik šefa misije u Dušanbeju, Tadžikistan. U međunarodnim institucijama radio je kao zamjenik političkog savjetnika u Misiji SAD pri OSCE-u, a diplomatsku karijeru gradio i u Ambasadi SAD u Rigi, Letonija.

U Washingtonu je Ginkel bio direktor Ureda za Afganistan (2015–2018) i zamjenik direktora Ureda za regionalne poslove u Birou za borbu protiv terorizma pri State Departmentu (2013–2015).

Prije ulaska u američku diplomatsku službu, bio je volonter Mirovnog korpusa i Fulbrightov stipendist u Letoniji, gdje je provodio istraživanje za svoju disertaciju. Diplomirao je na Univerzitetu Pennsylvania, a doktorat stekao na Univerzitetu Washington u St. Louisu. Trenutno nosi diplomatsko zvanje ministra savjetnika.

Ambasada SAD-a u Sarajevu poručila je da s posebnim zadovoljstvom pozdravlja njegovo imenovanje, ističući njegovo dugogodišnje iskustvo i poznavanje regije.

(Kliker.info-N1)

