Američi izvori otkrivaju : BiH bi mogla postati ključni proizvođač municije za NATO?

U vrijeme geoplitičke neizvjesnosti, ratnih sukoba u Gazi i Ukrajini i naoružavanja susjeda, pitanje je gdje je u svemu Bosna i Hercegovina te da li će upravo ona postati ključni proizvođač municije za NATO? Washington Reporter, portal blizak američkom Kongresu tvrdi da bi upravo BiH mogla pomoći borbenu spremnost Zapada.

“Sa bogatom industrijskom tradicijom i strateškom lokacijom u srcu Balkana Bosna i Hercegovina ima sve preduslove da postane ključni dobavljač municije prema NATO standardima”, navodi se u tekstu američkog portala koji se poziva na izvore iz Kongresa. Prema informaciji do koje je došao ovaj medij, zvaničnici Pentagona već razgovaraju o mogućnosti da BiH postane važan prozvođač NATO standardne municije i eksploziva.

“Očito je da postoji američka kongresna politička i vojna podrška da se to desi, a sve u principu dalje zavisi od nas, Evidentno je da mi moramo uložiti u infrastukturu i obuku, i objedinjavanje ukupnog programa namjenske industrije tako da ne postoji mogučnost zastoja u toj prozvodnji kako se dešavalo posljednih mjeseci”, kazao je za N1, vojni analitičar, Hamza Višća.

Upravo bi Pretis, Fabrika municije iz Vogošće mnogla biti u središtu transformacije namjenske industrije u BiH, povezati i ostale firme u jedinstveni lanac za izvoz. Berko Zečević za bh izdanje Forbes magazina podsjeća kako je Pretis tvornica za proizvodnju municije velikog kalibra, tvornica Igman za municiju malog kalibra. Ginex proizvodi male, sitne komponente bez kojih municija iz Pretisa ili Igmana ne bi bila funkcionalna. “Binas” proizvodi upaljače, Zvornica BNT-TMiH iz Novog Travnika minobacače, zajedno s Pretisom, čine jednu cjelinu.

“Oko 400 miliona se na godišnjem nivou izvozi iz BiH Srbija izvozi preko dvije milijarde i 400 miliona tako da nismo lideri u regionu ali imamo taj pozitivan trend u izvozu. Ono što zabrinjava, ovo su sve firme u većinskom državnom vlasništvu. Zapravo taj omjer gdje 51 posto mora pripadati državi koja se često ne ponaša domaćinski, naprotiv ima mnogo rastrošnosti umjesto modernizacije, to se mora mijenjati”, upozorava Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije.

Oko 30 posto udjela u Pretisu ima Regulas Global, američka kompanija čiji je predsjednik na nedavno održanoj Sigurnosnoj konferenciji u Sarajevu najavio investicijski program vrijedan 100 milionadolara namjenjen modernizaciji prozvodnih linija. Kako piše Washington Reporter otkrio je ambiciozan plan da se Bosna i Hercegovina pozicionira kao svjetski centar prozvodnje.

Državni ministar odbrane Zukan Helez poručuje da se proteklih godinu mnogo uradilo na promociji onoga što BiH može ponuditi.

“U martu bismo trebali dogovoriti da otvorimo zajedničku kancelariju; već sam to pregovarao prošli put kada sam bio u Pentagonu, Marylandu, zajedničku kancelariju svih kompanija namjenske industrije za SAD jer smo imali odličnu saradnju u sferi odbrane, otvorio se prostor i za namjensku industriju. Također imali smo više razgovara sa članicama EU, mi sad tamo izvozimo”, kazao je Helez.

Da li se mogu očekivati blokade vladajuće politike iz Republike Srpske s obzirom na izvoz koji bi trebao završiti u zemljama članicama NATO-a, dobili smo odgovor, do sada to nije bio problem.

“Na sreću ovaj segment je veoma dobro pokrivan svim zakonskim odredbama. Uključena su sva ministarstva na državnim i entiteskim nivoima, tako da niko neće osporavati u prozvodnju”, kazao je Hadžović.

Zukan Helez, s druge strane, podsjeća:

“Pročitali ste da veći dio namjenske industrije iz Srbije završava na ukrajinskom tržistu preko Nato članica, tako da biznis nema granica. Tako da mislim da je ovo i prilika da se sve skupa ujedini, da se strah od NATO-a eliminiše”.

U izvještaju Washington Reportera se navodi i da bi transformacija vojne indutsrije mogla otvoriti i vrata bržoj evroatlanskoj integraciji što bi pružilo dodatnu sigurnost BiH.

“A to ne znači da bi naši političari trebali odustati od unutrašnjeg dijaloga i budučnosti BiH i da budemo dijelom kolektivne sigurnosti Evrope”, zaključio je Višća.

Svijet se naoružava i kroz namjensku industriju BiH mora uhvatiti korak u geopolitičkim odnosima i sigurnosnom okruženju.

(N1)