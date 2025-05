Ambasadsor Zlatko Lagumdžija : : Neće Dodik u BiH napraviti neku bjelosrpsku republiku, ni Dejtona 2 ni trećeg ni otcjepljenja ni unitarizma neće biti (Video)

Svođenje BiH na neki fildžanistan ili bošnjakistan neće uspjeti, kao što neće moći ni nekim novim Daytonom otcjepljenje, terci ili unitarizam. Francuska i Njemačka počele su igrati bijelim figurama i to će biti jasno Dodiku koji će ili u pritvor ili pobjeći u Rusiju, kazao je u intervjuu za Mrežu ambasador BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija. Lagumdžija je govorio o odnosu Evrope prema BiH, krizi u državi, Vučićevoj ulozi, rasulu bosansko-probošnjačih stranaka, ali je i odgovorio da li kuje plan da SDP pozeleni i da ga preuzme.

Dodik je ‘fulio’ trenutak – crveni kačket i par riječi na engleskom nisu bile od pomoći

„Dodik je sada promašio historijski kontekst. Znate da je on deset godina ovo pripremao“, rekao je ambasdor BiH pri UN-u, Zlatko Lagumdžija.

„Pogriješio je dvije stvari. Prvo – promašio je trenutak. On je bio potpuno uvjeren u to da će mu razni Orbani u Evropi – koji buše Evropu – pomoći. On stalno priča o tome da će Evropa nestati za 2-3 godine. On je promašio to potpuno. Evropa neće nestati za 2-3 godine. Ako Evropa dozvoli sebi da ovdje u njenom trbuhu, na zapadnom Balkanu, u BiH, neki Putinov pijun može napraviti svoje izolovano ostrvo – Bjelosrpsku neku, ako misli da ovdje može napraviti Bjelosrpsku Republiku – onda Evropa postaje smiješna“, objasnio je Lagumdžija.

Da li Evropa postaje popustljiva prema vlastima RS-a, ambasador je odgovorio: „Postoje, uslovno rečeno, tri strukture. Jedna je ova koja se pravi naivna, blesava – orbanizirana Evropa. Na svu sreću njih nema puno. Imate jedan broj njih koji su zaista, spomenut ću par njih, ali time lista nije ispunjena – ali ovo nije slučaj da se pojavila njemačko – francuska inicijativa. Mogu reći da su Njemačka i Francuska zaista, da tako kažem, počele igrati bijelim figurama. Shvatili su i oni da je ovo u stvari izlazak u susret ne Dodiku, ne ni Vučiću, nego da je ovo izlazak u susret Putinu. Zatim imate UK, Veliku Britaniju. Ja u šali kažem UK replaced USA. Dakle, UK je zamijenio USA. Amerika je, vidjeli ste iz ovog posljednjeg istupa Rubia – mi smo tu da vam pomognemo, dajte se dogovorite, imate to sve, imate podršku – ali objektivno, od njih ne možemo očekivati aktivnu ulogu. Ne mi – ne može niko! A naravno ne može Dodik, koji je fulio historijski trenutak, jer je potpuno bio uvjeren kad stavi crveni kačket i kaže nešto na engleskom, triput pohvali Trumpa, da će tada svi da krenu hametice za njim. Fulio je trenutak. I posljednja stvar. Zašto ne može uspjeti? On je na krivom projektu. Projekt pravljenja dijela države na teritoriji BiH je osuđeno na propast. Vučićev projekt srpskog svijeta je projekt koji se neće moći realizirati generalno. Projekt Republike Srpske kao odvojene od dijela BiH, naročito pravljenje trećeg entiteta i svođenje BiH na neki fildžanistan ili na neki bošnjakistan – od toga nema ništa. To su projekti koji su osuđeni na propast.“

Ambasador je dodao kako je Milorad Dodik „zadnji čovjek s kojim bi se mjenjao u ovoj državi“, te kako je sada „u psihološki lošijem stanju nego kako će biti kad završi u zatvoru ili kad završi u Moskvi“, a gdje će završiti, „odluka je u njegovim rukama“ ili će se stvari „same od sebe odmotati“.

Rasulo bosansko-probošnjačkih stranaka

„Ja ovdje vidim veliki broj političkih aktera unutar vlasti, unutar partija na vlasti i unutar vlasti i opozicije. Ja vidim koliko tu ima individualnih, da tako kažem – sve što radi veliki broj ljudi koji sjede na odgovornim funkcijama, radi u funkciji prije svega lične promidžbe, ličnog probitka, onih klikova i lajkova – ne radi u funkciji cjeline, svih nas i ono za što je zadužen“, kazao je Lagumdžija.

Ambasador je dalje objasnio kako je unutar bošnjačke političke scene također rasulo, koje nije bilo veće od devedesetih godina, što s druge strane dozvoljava uplitanje još jedne strane, Dragana Čovića koji „licemjerno ima primjedbe na Christiana Schmidta “.

„Dok ti je pio vodu iz ruke, sve je bilo u redu, sada kad ti je malo rekao – idi Boga ti, otvori česmu, pa i ti, uzmi čašu, pa dođi do česme – sad se on zabrinuo“, rekao je Lagumdžija.

Nema novog Daytona – jedini ispravan put je EU

„Ja u to ne vjerujem – ne vjerujem da se može postići ikakav dogovor na novom Daytonu. To se ne može nikako završiti nego neuspjehom, ili ako neko misli da može dobiti treći entitet na novom Daytonu, ako neko misli da može dobiti otcjepljenje na novom Daytonu, da može napraviti unitarnu državu kao što je Francuska, pa da mi budemo svi ovdje građani preko noći na novom Daytonu – zaboravite – od toga nema ništa”, istakao je Lagumdžija.

Naš jedini put je put integriranja u Evropsku uniju i mjenjanja našeg ustavnog okvira u skladu sa evropskim standardima. Ovo što smo se do sada upgradeovali ili popeli o Dayton – samo je rezultat poboljšavanja sistema. Ova država uspjeva zahvaljujući privatnoj inicijativi, zahvaljujući privatnom poduzetništvu, zahvaljujući individualnim nastojanjima, zahvaljujući nastojanjima u kulturi, u nauci, u obrazovanju. Država, što kažu, neću da kažem da država ne pomaže. To se dešava uprkos države“, zaključio je ambasador.

Planovi o preuzimanju SDP-a

Prave li se planovi da SDP pozeleni, te da se za dvije godine vrati na tron vijeća ministara, Lagumdžija je rekao: „Nikada se više neću baviti politikom iz političkih razloga, da budem političar. To da znate. Ali da ću biti spreman da pomognem ovoj zemlji na svaki mogući način dok ima u meni kuveta, to hoću. A te mešetare, taj polusvijet koji se bavi budućnošću angažmana Zlatka Lagumdžije – to je polusvijet s kojim ja nemam namjeru da polemiziram. Nemam ja namjeru da ulazim u polemiku sa ljudima koji ne rade za ovu zemlju. Koji rade za sebe i za strane službe koje rade o glavi ovoj zemlji. I nemam namjeru da ulazim u blato u kojoj bi najrađe da ja sa njima razgovaram. A to da je smatram, ponovit ću to, za budućnost BiH neophodno da ima jednu pravu, ozbiljnu socijaldemokratsku snagu, socijaldemokratsku partiju. Dakle, socijaldemokratska koja je po svojoj prirodi ljevičarska, ali moderna ljevičarska, koja je po svojoj prirodi multietnička, u kojoj su ljudi Bosanci i Hercegovci, a isto tako punim plućima Srbi, Hrvati, Bošnjaci i ostali, ali i građani. I ona je neophodna da bude integrirajući faktor BiH“.

(FTV)