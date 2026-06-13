Pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija, jučer u poslijepodnevnim satima održana je rasprava o budućnosti Rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Uz obraćanja predsjednice i glavnog tužioca, obratili su se predstavnici brojnih zemalja. Iz Rusije i Srbije su se čula obrazloženja za puštanje na slobodu za genocid osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, zbog humanitarnih razloga.

Svoje mišljenje o ovome pred Vijećem je iznijela i predstavnica Bosne i Hercegovine, ambasadorica Šejla Đurbuzović. Evo šta je, između ostalog poručila:

“Uvijek je fascinantno sa stanovišta kredibiliteta i moralnog integriteta kada slušate žalbe osuđenih ratnih zločinaca, osuđenika za genocid, kada traže prijevremeno puštanje. Danas smo čuli novi, zbog humanitarnih razloga. Da razjasnim, govorimo o ‘bosanskom krvniku’. Krvniku odgovornom za više od osam hiljada nevinih ljudi u Srebrenici. Onome koji je naredio nemilosrdno granatiranje Sarajeva 1425 dana. Njegovo ime je Ratko Mladić. Pitam se da li su ikad pogledali u oči majke kojoj je ubijen sin ili koja je gledala kćerku koju neprestano siluju, ili onu koja je izgubila cijelu porodicu, s jednakom empatijom i brigom s kojom to rade za monstruma koji je odgovoran za ove zločine. Ako ništa, kada umre, imaće grob. Nešto što će ostati kao znak, koliko god prezren. Mnoge majke su umrle a da nisu dočekale da ukopaju ni kost svoje djece. I zato da vas pitam o kakvim humanitarnim razlozima govorimo, da li je njega bilo briga za sve zločine za koje je osuđen?

Nakon što je ušao u Srebrenicu 11. jula 1995. Ratko Mladić je izjavio da je grad oslobođen za srpski narod, i citiram ‘ovdje smo 11. jula u srpskoj Srebrenici, dan prije velikog srpskog praznika. Poklanjamo ovaj grad srpskom narodu, konačno je došao trenutak nakon pobune protiv dahija (Turaka), da se osvetimo Turcima na ovom mjestu’, kraj citata. Ovo su njegove riječi, ne moje, ovo nije umjetna inteligencija, ovo je snimljeno kamerama koje su pratile njegov svaki korak. Da li se ikada izvinio, da li je otkrio lokacije masovnih grobnica, da li je dao bar naznaku da se kaje, kao osnov za empatiju i ranije puštanje. Imamo vjeru u objašnjenje predsjednice Santane koja je ovaj zahtjev odbila, po svim tačkama ‘mandela pravila’ su u potpunosti ispoštovana. Isto se ne može reći za one koje je on zarobio i pogubio u Srebrenici. Zato da budem jasna, želimo mu jako dug život, dovoljno dug da ga se drži odgovornim za najmanje osam hiljada nedužnih ljudi koje je nemilosrdno poslao u smrt. To je sve od empatije koju možemo ponuditi”, zaključila je ambasadorica.

(Kliker.info-S.B.)