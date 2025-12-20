Ambasadorica Mlinarević: Ljubav mojih čitatelja mi je u najtežim trenucima mog života bila presudna i pomogla da se izliječim

Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Češkoj i spisateljica Martina Mlinarević sinoć je u Sarajevu, u Domu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, predstavila svoju knjigu „Prenijet ću te preko Praga“. Autorica donosi intimnu, ali i političku priču o diplomatiji srca, sudbinskim susretima i ljubavi kao savezništvu u vremenu globalnih i ličnih kriza. Knjiga sublimira pet godina njenog života u Pragu – od pandemije, porodičnih iskušenja i rata u Ukrajini, do svjedočenja o solidarnosti, sjećanju i odgovornosti prema ljudima i vremenu u kojem živimo. O romanu, diplomatskom radu, ličnim borbama i potrebi da se imena i iskustva ne zaborave, u Novom danu razgovarali smo sa Martinom Mlinarević.

“Mnogo sam uzbuđena i cijelu noć sam nekako preslagivala sve što se dogodilo. Zadnja promocija u mom Sarajevu bila je 2019. godine sa romanom Bukača. Šest godina tu sa knjigom, dolazim s novim romanom i sinoć je zaista Dom Oružanih snaga bio veličanstven i hvala svima. U roamnu obrađujem ono što se desilo meni osobno, a tako i općenito, globalno, tako da mislim da je zaista iščekivanje ove knjige bilo veliko”, rekla je Mlinarević za N1.

Knjigu je promovisala i u Pragu gdje su gosti bili mahom bh. državljani. Ističe kako je sretna da se zanimanje za njen rad održalo i da raste.

“Ljubav mojih čitatelja mi je stvarno u najtežim trenucima mog života bila presudna i pomogla. Ja ću podsjetiti na svoje zdravstveno i probleme koje sam imala s karcinomom dojke, kad sam sa knjigom prolazila neka od najmanjih mjesta u Bosni i Hercegovini i neke od najvećih gradova i to me zaista guralo prema naprijed – susreti s njima. Mislim da su jedan ogroman aspekt tog mog izlječenja i dobrog duha u mojoj glavi tijekom najtežeg perioda borbe”, istkala je.

Knjiga “Prenijet ću te preko Praga” prati njen život u Pragu za zadnjih 5-6 godina, ali i globalne krize, poput genocida u Gazi.

“Kad sam došla dole, imala sam jedan normalan mjesec rada i onda je krenula pandemija koronavirusa. Sve što smo znali o svijetu se izvrnulo naopačke i morali ste jednostavno da djelujete u trenutku. Nakon toga, dogodio se rat u Ukrajini i sve ovo što se događalo nesretnom narodu Palestine u Gazi. Sve to kako na globalnom aspektu opterećavalo i doticalo naše živote, tako i na mom osobnom. Nije jednostavno moglo proći da ne bude spomenuto u knjizi i nekako svaka od tih priča nosi teret onoga što se danas dešava i teret onoga što je mene osobno mnogo dotakla”, navela je.

Na sinoćnjoj promociji bili su i gosti, kako Mlinarević kaže – junaci njene knjige. Jedan od njih je i student koji se zadesio u Češkoj u vrijeme koronavirusa kao i gospođa koja je rodila svoje prvo dijete na početku koronavirusa, bila je sama i zajedno su prošli kroz taj period. Mlinarević je tada pokazala da nije samo ambasadorica već i žena vleikog srca.

“Tako da, ja kažem, do neke određene granice, formalnost i protokoli zaista nose svoju težinu, ali u jednom određenom momentu ja sam izišla iz toga i prigrabila tu empatiju i čovječnost kao nešto što je, ajmo reći, sada neka moja osobna iskaznica tog moga rada jer nisam znala zapravo drugačije. Nekako sam pristupila svim tim ljudima i željela sam da ambasadu osjećaju kao svoju kuću i sretna sam da evo danas to u Pragu zaista je tako”, rekla je.

U svemu tome, i njen suprug je doživio moždani udar. Posao joj pomogao da, kako kaže, zadrži fokus svog rada koji je uvijek držao na životu.

“Ja volim reći da ne radim to što radim i da ne radim to sa takvim žarom i srcem, ja ne vjerujem da bih preživjela ono što mi se dogodilo. Tako da sam uvijek imala izrazito jak fokus na funkciju koju najprije obnašam i zaista mi je stalo kad sam otišla u Češku da našu zemlju predstavimo u što boljem svjetlu, što pozitivnijem, što optimističnijem. Zaista smo uspjeli vidljivost naše ambasade staviti na jedno impozantno mjesto i sretna sam na tom”, ponosno je kazala.

U Češkoj danas živi između 7.000 i 8.000 bh. građana, a sve više mladih.

“Nije velika zajednica, ali je, moram stvarno spomenuti, jedna posebna grupa ljudi koja se tamo okuplja, iznimno intelektualna zajednica, okrenuti su svi na neki način kulturi, kao što je i zemlja Češka kao takva i grad Prag i s njima je stvarno radost surađivati”, kazala je Mlinarević.

Budućim čitateljima poručila je: “Biću sretna da prenesete kroz čitanje ono što je mene vodilo daa je piše. Jer iako naslov zvuči romantično, mnogo je teška knjiga i ne opisuje baš tako sretne trenutke, ali neka istinska nit koja prevladava i koja je mene vodila je nada – nada u bolje sutra, nada da dobro učinjeno, bar mali komadić dobra može negdje da promijeni nečiji ili bar dio nečijeg svijeta.”

