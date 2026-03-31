Susret reprezentacija Italije i Bosne i Hercegovine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, koji će večeras biti odigran u Zenici, bit će odlučujuća utakmica, ali i podsjetnik na dugogodišnje veze i prijateljstvo između dvije zemlje, poručila je ambasadorica Italije u Bosni i Hercegovini Sarah Eti Castellani.

– Večeras ćemo se suočiti s jednom dilemom – da li gledati utakmicu uz picu ili ćevape? Šalu na stranu. Postoje utakmice koje nadilaze rezultate, nadilaze devedeset minuta, pa čak i sam fudbal. To su utakmice u kojima teren postaje prilika da se ponovo pronađemo, u kojima se dva naroda prepoznaju i pričaju svoju priču kroz loptu koja se kotrlja – poručila je Castellani.

Dodala je da je utakmica u Zenici odlučujuća, ali i prilika da dva naroda učvrste svoje historijsko prijateljstvo.

– Utakmica u Zenici je jedna od takvih. Odlučujuća – svakako! Ali, biće prilika da se proslavi nešto veće – veza između dvije zemlje koje su tokom povijesti uvijek bile povezane iskrenim prijateljstvom. Bićemo protivnici jednu noć, ali prijatelji zauvijek. Srce nam je podijeljeno na dvije polovine: nosićemo dres Italije i šal BiH, i crveni napuljski rog. Sretno, živio sport i prijateljstvo! – poručila je Castellani.

Podsjetimo, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večaras protiv Italije na Stadionu “Bilino polje” u Zenici (20.45 sati) igra finalni meč baraža za ovogodišnje Svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a pobjednik će popuniti grupu B u koju su već uvrštene selekcije Švicarske, Kanade i Katara.

(Kliker.info-Vijesti)