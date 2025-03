Ambasador Zlatko Lagumdžija: Ne mjestu Dodika i Cvijanović ne bih imao ni najmanje razloga za zadovoljstvo

Poručila je to predsjedavajuća Predsjedništva BiH Željka Cvijanović u reakciji na zaključke Vijeća sigurnosti i dodala: Saglasni smo kada je riječ o zaštiti teritorijalnog integriteta i poziva na poštovanje Dejtonskog sporazuma, konsenzusa pri odlučivanju i rješavanju problema kroz dijalog.

Svoj komentar na ove tvrdnje dao je i šef Misije BiH pri UN-u ambasador Zlatko Lagumdžija.

– Na tvrdnju predsjedavajuće Predsjedništva da u “Izjavu Vijeća sigurnosti nije unesena ni jedna rečenica za koju je lobirao Zlatko Lagumdžija…” mogu reći sljedeće:

Što se tiče mog posla ili kako ga nazivaju lobiranja, smatrao sam da je od kapitalne važnosti da se iskaže puni konsenzus svih 15 članica Vijeća sigurnosti oko 3 temeljna stava:

Prvo, Dejtonski sporazum sa svim njegovim aneksima ima njihovu konsenzulnu i punu podršku što znači da se mora poštivati i kompletan institucionalni i ustavno pravni okvir koji je u skladu s tim građen tri decenije;

Drugo, EUFOR treba imati nepodijeljenu podršku za djelovanje u skladu sa svojim mandatom koji je jasan i komplementaran sa institucijama Bosne i Hercegovine;

I treće, niko ne smije imati dilemu da Vijeće sigurnosti, u cjelini, u potpunosti stoji iza suvereniteta, nezavisnosti, jedinstva i teritorijalnog integriteta države Bosne i Hercegovine koji su nedvosmisleno definisani Dejtonskim mirovnim sporazumom, navodi Lagumdžija.

Navodi da ne zna šta je čitala predsjedavajuća Predsjedništva kada je smatrala važnim konstatovati da “u Izjavu Vijeća sigurnosti nije unesena nijedna rečenica za koju je lobirao Zlatko Lagumdžija”.

“Umjesto da ponavljam tri prethodno navedena stava samo ću citirati tri kapitalna stava precizno navedena u Izjavi Vijeća sigurnosti što nije bilo teško uočiti imajući u vidu da Izjava Vijeća sigurnosti u cjelini ima 6 rečenica:

Vijeće sigurnosti potvrđuje punu podršku implementaciji Dejtonskog mirovnog sporazuma sa svim njegovim aneksima.

Članice Vijeća sigurnosti izražavaju svoju podršku operacijama EUFOR Althea da djeluju u skladu sa svojim mandatom.

Vijeće sigurnosti ostaje bezrezervno posvećen suverenitetu, nezavisnosti, jedinstvu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine u potpunosti u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom.”

U Izjavi Vijeća sigurnosti je kapitalno šta u njoj piše, a ne šta sve fali jer ona odražava stav svih 15 članica SC.

Ipak treba reći da što se tiče njene tvrdnje da u IzjaviVijeća sigurnosti nema podrške VS Schmidtu i osude Dodika treba reći da je upravo obratno: u Izjavu VS nisu ušli njeni zahtjevi da se rasprava vodi o OHR-u, a ne o Dodikovom secesionizmu – zahtjevi koje je predsjedavajuća Predsjedništva uputila članicama VS, a koje je u njeno ime promovisao ruski ambasador.

Treba podsjetiti da joj je na tu temu još prošlog ljeta Generalni Sekretar UN uputio razjašnjenje da visokog predstavnika imenuje Vijeće za implementaciju mira (PIC) a ne Vijeće sigurnosti tako da je i ovaj put promašila i temu i mjesto i vrijeme i mene.

– U svakom slučaju da sam na mjestu predsjednika RS-a i predsjedavajuće Predsjedništva ne bih imao ni najmanje razloga za zadovoljstvo posljednjom Izjavom VS.

Naprotiv, navodi Lagumdžija.

(Kliker.info-Vijesti)