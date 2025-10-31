Ambasador Zlatko Lagumdžija iz New Yorka : Politika Dodika doživjela potpuni poraz, svi su osudili secesiju (Video)
U New Yorku je danas održana sjednica Vijeća sigurnosti UN-a na kojoj se raspravljalo o stanju u BiH. Za N1 je govorio Zlatko Lagumdžija, ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama.
“Ja svjesno nisam u zadnjih deset dana u pripremi sjednice htio da dijelim ni sa kim nikakva razmišljanja. Stvorila se atmosfera da je nakon Dodika u Moskvi odlučeno da će se ukinut OHR, ALTHEA. To je sve doživjelo krah na današnjoj sjednici.
Oni iz Banjaluke koji su se nadali uspjehu Dodika su danas doživjeli potop“, kazao je Lagumdžija.
O porukama ambasadorice SAD-a, Lagumdžija ističe:
“SAD nisu imale drugačiji stav nego prije šest mjeseci kada su iskazali podršku suverenitetu, integritetu i vladavini prava. Čak je rečeno da su Dodiku skinute sankcije zbog poštovanja vladavine prava i institucija. Od njega se očekuje da dalje isporuči vraćanje u ustavni poredak BiH.
Sve zemlje, osim Rusije, su podržale Dejtonski mirovni sporazum, čak su neke zemlje govorile o radu na pomirenju kroz Rezoluciju o genocidu u Srebrenici.
Ambasadorica SAD je rekla devet puta riječ stabilnost, da podržavaju stabilnost BiH kao faktor mira u regionu. Svi su osudili secesiju i napade na visokog predstavnika niste mogli čuti ni od koga osim ruskog ambasadora“, poručio je on.
“Još jednom je potvrđena važnost ispunjavanja preduslova za odlazak OHR-a. Politika Dodika je danas doživjela potpuni poraz.
Nedavno sam ga gledao kako tvrdi da o njegovoj sudbini neće odlučivati Washington, nego Moskva. Moskva je danas bila posljednja na braniku i očigledno je to završena priča”, smatra Lagumdžija.
“Napadi na Komšića”
O njegovoj replici ambasadoru Srbije na sjednici, Lagumdžija je poručio:
“Ambasador Srbije se pridružio direktnom napadu na Željka Komšića, bio je brutalniji nego njegov kolega iz Hrvatske”, istakao je i zaključio:
“Dobio je ono što je trebao da dobije i niko se nije javio da replicira meni na riječ”.
(Kliker.info-N1)
